ÖAMTC: Staus wegen Reise- und Rückreiseverkehr

Wien (OTS) -

Für das kommende Wochenende erwarten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen erneut sehr starken Reiseverkehr auf Österreichs Nord-Süd-Verbindungen. Es wird mit einer zweiten starken Urlauberwelle aus Bayern und Baden-Württemberg in Richtung Süden gerechnet. Wegen Sommerferienende in Teilen Deutschlands sowie in Dänemark nimmt gleichzeitig der Rückreiseverkehr deutlich zu. Besonders überlastet werden einmal mehr die klassischen Transitrouten durch Salzburg, Tirol, Kärnten und Steiermark sein.

Auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg treten am Samstag zusätzlich zu den bekannten Sperren für den Transitverkehr erneut Auf- und Abfahrtssperren für alle Verkehrsteilnehmer:innen bei den Anschlussstellen Kuchl und Golling in Kraft. Diese Maßnahme gilt alle und soll den Ausweichverkehr in den umliegenden Gemeinden verhindern.

Zwtl.: Die wichtigsten Staupunkte im Überblick

A1, West Autobahn, Großraum Salzburg

A2, Süd Autobahn, Baustellenbereich Modriach - Packsattel

A9, Pyhrn Autobahn, Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie Grenze Spielfeld

A10, Tauern Autobahn, vor den Mautstellen und den Tunnelbereichen, ebenso vor den Baustellenbereichen Flachauwinkel-Golling und im Großraum Spittal an der Drau

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawanken Tunnel

A12, Inntal Autobahn, Großraum Innsbruck und Grenze Kufstein/Kiefersfelden

A13, Brenner Autobahn, gesamter Verlauf, besonders Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg und Baustelle Luegbrücke

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Zwtl.: A10-Auf- und Abfahrtssperren bei Kuchl und Golling

Am Samstag, 8. August, werden die Ausfahrt Kuchl Richtung Süden und beide Auffahrten Golling in der Zeit von 6.00 bis 16.00 Uhr gesperrt. Diese Maßnahme gilt für alle Verkehrsteilnehmer:innen. Der Mobilitätsclub empfiehlt, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Auf- und Abfahrtssperren in den ÖAMTC-Services unter www.oeamtc.at/verkehrsservice zu informieren.

Zwtl.: Stauflieger im Einsatz

Auch der ADAC-Flugbeobachter wird dieses Wochenende bei stabilen Wetterbedingungen im Einsatz sein, damit durch die Beobachtungen aus der Luft die Entwicklungen an den Staupunkten besser prognostiziert werden können. Die Flugroute führt über die wichtigsten Autobahnverbindungen in Westösterreich und Bayern.

AVISO an die Redaktionen:

Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr als Download unter https://shorturl.at/WaNnH (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

ÖAMTC-Services: Aktuelle Verkehrsinformationen, die Wochenendprognose und den Staukalender finden Reisende unter www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

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ÖAMTC-Mobilitätsinformationen