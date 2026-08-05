Wien schlägt auf: Die Erste Bank Open in der Marx Halle versprechen Tennis hautnah

Wien (OTS) -

Wien steht in den kommenden Monaten ganz im Zeichen hochkarätiger Tennismomente: Ab sofort sind die Erste Bank Open in der Marx Halle Wien über Wien Ticket, ein Unternehmen der Wien Holding, erhältlich. Damit erweitert sich das Tennisangebot der österreichischen Ticketingplattform um ein weiteres Event für Tennisbegeisterte und Sportfans.

Wien Ticket begleitet Veranstaltungen weit über den Ticketverkauf hinaus. Mit Ticketing-, Kassen- und Zutrittslösungen unterstützt Wien Ticket Veranstalter*innen bei der professionellen Umsetzung ihrer Events und sorgt für ein reibungsloses Besuchserlebnis vom Ticketkauf bis zum letzten Matchball.

Wien als Bühne für internationalen Tennissport

Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle zählen seit Jahren zu den sportlichen Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Stadt und bringen regelmäßig internationale Spitzenspieler nach Wien. Mit den Erste Bank Open in der Marx Halle Wien erwartet Tennisfans nun ein weiteres besonderes Erlebnis. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird die Marx Halle ab dem 24. Oktober 2026 erneut zum Treffpunkt für Tennisbegeisterte aller Generationen.

Internationale Topspieler, spannende Matches auf zwei Match Courts, öffentliche Trainingseinheiten, Autogrammstunden und zahlreiche Mitmachangebote machen die Veranstaltung zu weit mehr als einem klassischen Tennisturnier. Ergänzt wird das Programm durch Padel, Mini-Tennis, Rollstuhltennis sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Entertainment und kulinarischen Angeboten. Die Erste Bank Open in der Marx Halle bieten damit beste Voraussetzungen für eine Woche voller Spitzensport, Unterhaltung und unvergesslicher Live-Momente.

Tickets und weitere Informationen gibt es hier.

Pressefotos:

Die Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.