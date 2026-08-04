  • 04.08.2026, 20:58:33
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  • OTS0079

Großbrand in der Wiener Lobau bei Eßlinger Furt

Feuerwehr und Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt verhindern Übergreifen auf weitere Flächen

Wien (OTS) - 

Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde am heutigen Dienstag um 13:45 Uhr zu einem Vegetationsbrand in der Lobau im 22. Bezirk gerufen. Im Zuge der Alarmierung blieb zunächst unklar, ob der Brand auf Wiener Stadtgebiet oder in Niederösterreich ausgebrochen war, weshalb auch Einheiten des niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes, speziell aus dem Bezirk Gänserndorf, zur Brandbekämpfung anrückten. Im Zuge des Einsatzes wurde von der Berufsfeuerwehr Wien Alarmstufe 2 ausgerufen.

Im Einsatz standen zahlreiche Fahrzeuge und Sonderdienste, der Berufsfeuerwehr und des Wiener Landesfeuerwehrverbandes. Auch Kräfte aus Niederösterreich unterstützten bei den Löscharbeiten, ebenso zwei Polizeihubschrauber, die zur Lagebeurteilung und zum Aufbringen von Löschwasser eingesetzt wurden. Das betroffene Teilstück der Lobau wurde von der Polizei abgesperrt.

Nach ersten Schätzungen sind zirka 18 Hektar Fläche vom Brand betroffen. Die Hitze und der Wind stellten die Feuerwehrkräfte vor Herausforderungen. Menschen kamen nach derzeitigem Wissensstand nicht zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist nicht bekannt, dazu folgen Ermittlungen.

Unterstützung erhielt die Feuerwehr vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49). Gemeinsam wurden Maßnahmen gesetzt, um die Ausbreitung des Brandes auf angrenzende Gebiete zu verhindern. Die Lage ist mittlerweile so weit unter Kontrolle, dass die Zahl der eingesetzten Feuerwehrkräfte reduziert werden konnte. Der Einsatz wird voraussichtlich noch einige Zeit andauern.

Akute Waldbrandgefahr – Appell der MA 49

Die anhaltende Trockenperiode ohne ausreichende Niederschläge hat zu einer extremen Austrocknung der Wälder und Wiesen in Wien geführt. Das führt zu einer besonders hohen Gefahr, dass Vegetationsflächen in Brand geraten. Deshalb appelliert der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien abermals eindringlich, sich an das Grill- und Feuerverbot zu halten und keine gefährlichen Gegenstände wie Zigarettenreste oder ähnliches achtlos wegzuwerfen. Sollte während eines Spaziergangs ein Brand oder eine Rauchentwicklung bemerkt werden, ist umgehend die Feuerwehr über den Notruf 122 zu alarmieren.

Pressebilder in Kürze abrufbar unter: https://presse.wien.gv.at/bilder

(Schluss) red

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