VÖZ-Präsident Nowak: Ende der klassischen Tageszeitung „steht fest“ | „Breaking Media Sommergespräche“ heute auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Das Medienkompetenz-Magazin „Breaking Media“ startet heute um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4 in seine Sommergespräche.

Der neue Präsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und „Die Presse“-Geschäftsführer Rainer Nowak findet im Gespräch mit Gundula Geiginger klare Worte: „So gesehen nein“, antwortet Nowak auf die Frage, ob es gedruckte Zeitungen noch brauche. „Es wird, glaube ich, eine gedruckte Zeitung in Zukunft am Wochenende geben, weil es dem Wochenend-Habitus entgegenkommt.“ Doch für ihn steht fest, dass es „irgendwann einmal vielleicht gar keine klassischen Tageszeitungen“ mehr geben werde.

Jetzt einfach Printzeitungen einzustellen, sei aber keine Option: „Dann würden wir alle in ein tiefes finanzielles Loch fallen, weil die Printzeitungen über die Abos noch wirklich viel Geld bringen.“ Zeitgleich müssen die Printmedien digitale Kanäle aufbauen und Modelle entwickeln. Erst jetzt hat die Branche begonnen, eine Bezahlkultur zu etablieren, um den Journalismus weiterhin finanzierbar zu machen: „Wir waren leider Gottes in Österreich lange die, die der Unkultur des Gratisjournalismus gefrönt und die Sachen verschenkt haben.“

Soziale Medien verändern die Gatekeeper-Rolle des Journalismus

Außerdem Thema der Sendung: Wie und auf welchen Kanälen Journalismus und Storytelling künftig funktionieren.

Mit dem Entstehen der Social-Media-Plattformen „ist uns die journalistische Seele herausgerissen worden“, so der ehemalige „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann. Seine Hauptaufgabe als Chefredakteur in der Vergangenheit war es, darüber zu entscheiden, wer den Zugang zur großen Bühne oder zum Scheinwerferlicht bekommt, um sein Publikum zu überzeugen und für sich möglichst viel herauszuholen. Das sei mit Social Media grundsätzlich vorbei, weil jeder am klassischen Journalismus vorbei direkt mit seinem Publikum kommunizieren könne. „Das hat uns Donald Trump erfolgreich vorgeführt. Das tun aber auch die Kollegen vom FC Bayern München, die nach dem Spiel lieber mit den eigenen Vereinsmedien sprechen oder sich von diesen interviewen lassen, als sich den kritischen Fragen der ‚Bild‘-Zeitung zu stellen.“

Die „Breaking Media Sommergespräche“ sind ab 4. August 2026 wöchentlich um 23:15 Uhr auf PULS 4 & JOYN zu sehen