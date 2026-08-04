80 Jahre Helmut Schlotterer - Marc Cain feiert mit Gala-Abend seinen Gründer

Bodelshausen (OTS) -

Anlässlich des 80. Geburtstags von Firmengründer und Inhaber Helmut Schlotterer, lud Marc Cain am Freitag, den 31. Juli die Mitarbeitenden und Freunde des Hauses zu einem glamourösen Abend mit festlichem Dinner ein. Frauke Ludowig führte als Moderatorin durch das Event.

Der Abend fand auf dem Firmengelände in einem eigens dafür aufgebauten, großen Party-Zelt statt. Das Motto "Golden Twenties" spiegelte sich in der stimmungsvollen Dekoration, der mitreißenden Band und den Looks der Gäste wider. Sechs Showgirls mit Kostümen im Stil der Goldenen Zwanziger sorgten mit ihren Performances für eindrucksvolle Momente.

Zu den bewegenden Höhepunkten des Abends zählte die Laudatio zu Ehren von Helmut Schlotterer. Moderatorin Frauke Ludowig überreichte ihm dabei einen eigens für sein Lebenswerk angefertigten Oscar. Ein Überraschungsgeschenk mit dem die Mitarbeitenden ihre Wertschätzung für den Firmengründer und sein jahrzehntelanges Engagement zum Ausdruck brachten.

Helmut Schlotterer zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Modebranche. 1973 verwirklichte er im italienischen Carpi bei Bologna seine Vision einer eigenen Modemarke - Marc Cain war geboren. Mit unternehmerischem Weitblick und Innovationskraft führte er das Unternehmen zum weltweiten Erfolg.

Heute ist Marc Cain die Nr. 1 im Premiumsegment der Damenmode in Deutschland. Als Pionier im Einsatz modernster Strickmaschinen setzte Helmut Schlotterer früh Maßstäbe. Der Marc Cain Strickpark in Bodelshausen gilt heute als einer der innovativsten in Europa.

Doch Helmut Schlotterers Leidenschaft reicht weit über die Mode hinaus. Der Unternehmer begeistert sich seit jeher für Architektur, innovative Technologien und IT. Seine große Technik- und Design-Affinität verbindet er mit dem Anspruch, Grenzen zu verschieben und neue Wege zu gehen - Eigenschaften, die auch die Entwicklung von Marc Cain entscheidend geprägt haben.