Philipp Statzinger: Warum unzufriedene digitale Unternehmer ihren Steuerberater wechseln sollten

Wien (OTS) -

Immer mehr digitale Unternehmer stellen fest, dass ihre Steuerberatung nicht mehr zu ihrem Geschäftsmodell passt. Verzögerte Antworten, fehlende Proaktivität und unklare Kosten führen im Alltag dazu, dass Entscheidungen auf unsicherer Grundlage getroffen werden. Die Folgen zeigen sich oft erst im Nachhinein – in Form von Mehrkosten, verpassten Chancen und unnötiger Komplexität. Woran erkennt man, dass ein Wechsel sinnvoll ist, und worauf kommt es dabei wirklich an?

Das Geschäft läuft, Kunden zahlen pünktlich, Projekte werden umgesetzt. Viele haben sich mit ihrer Steuerberatung arrangiert: Die Buchhaltung wird erledigt, der Jahresabschluss kommt, steuerliche Fragen werden gelegentlich geklärt. Doch unter der Oberfläche entsteht ein wachsender Bruch. Entscheidungen werden täglich getroffen, oft ohne steuerliche Einordnung, sodass Investitionen, Vertragsgestaltungen oder Entnahmen auf unsicherer Grundlage erfolgen. Fehler summieren sich dabei schleichend – von zu hohen Steuerzahlungen über ungenutzte Gestaltungsspielräume bis hin zu ineffizienten Strukturen. Was zunächst wie Einzelfälle wirkt, entwickelt sich langfristig zu einem klaren wirtschaftlichen Nachteil. Gleichzeitig fehlt in vielen Kanzleien ein fester Ansprechpartner, wodurch Unternehmer ihre Situation immer wieder neu erklären müssen und kein ganzheitliches Verständnis entsteht. Wer zudem befürchtet, dass jede Rückfrage zusätzliche Kosten verursacht, stellt sie häufig gar nicht erst. „Viele digitale Unternehmer merken erst dann, dass ihre Steuerberatung nicht zu ihrem Geschäftsmodell passt, wenn steuerliche Entscheidungen bereits getroffen wurden, die sich im Nachhinein nicht mehr korrigieren lassen“, sagt Philipp Statzinger, Gründer der Statzinger Steuerberatung.

„Das eigentliche Problem ist nicht, dass klassische Kanzleien schlecht arbeiten – sie arbeiten oft formal korrekt. Aber formal korrekt ist nicht dasselbe wie unternehmerisch hilfreich“, fügt Philipp Statzinger hinzu. „Wer als digitaler Dienstleister wächst, braucht eine Steuerberatung, die mitdenkt, bevor Probleme entstehen, und keine, die dokumentiert, nachdem sie passiert sind.“ Der Steuerberater hat seine Kanzlei genau auf diese Anforderungen ausgerichtet. Er betreut digitale Dienstleister, Berater und Agenturen mit Österreich-Bezug und kennt die typischen Herausforderungen dieser Zielgruppe aus der täglichen Praxis. Statt sich auf klassische Abläufe zu verlassen, setzt er auf eine digitale und vorausschauende Arbeitsweise, bei der steuerliche Fragen nicht erst im Nachhinein geklärt werden, sondern bereits in laufende Entscheidungen einfließen. Sein Ziel ist es, Unternehmer nicht nur bei Pflichten zu begleiten, sondern ihnen eine fundierte Grundlage für bessere Entscheidungen zu geben. Worauf es dabei konkret ankommt, zeigen die folgenden Punkte.

Erreichbarkeit: Warum verzögerte Antworten zu wirtschaftlichen Nachteilen führen

Für digitale Unternehmer muss die Steuerberatung im laufenden Geschäft funktionieren, nicht erst im Nachhinein. Wer kurzfristig über Investitionen, Verträge oder Zahlungsflüsse entscheidet, braucht zeitnah eine fundierte Einschätzung. Verzögerte Antworten sind daher kein Komfortproblem, sondern wirken sich direkt auf Entscheidungen aus, die später oft nur schwer oder gar nicht korrigiert werden können.

Eine moderne Steuerberatung setzt genau hier an. Philipp Statzinger arbeitet deshalb mit direkter digitaler Kommunikation. Für jeden Mandanten gibt es eine eigene WhatsApp-Gruppe, über die Fragen unkompliziert und zeitnah geklärt werden. „Schnelle Rückmeldungen sind kein Zusatzservice, sondern die Voraussetzung dafür, dass steuerliche Fragen rechtzeitig gestellt werden“, erklärt Philipp Statzinger. So bleiben Unsicherheiten überschaubar – und entwickeln sich nicht zu kostspieligen Fehlern.

Kostenklarheit: Warum unklare Honorare falsche Entscheidungen begünstigen

Viele Unternehmer orientieren sich zunächst am monatlichen Grundpreis. Doch dieser Blick greift oft zu kurz. Ein scheinbar günstiges Angebot kann im Alltag deutlich teurer werden, wenn Zusatzleistungen, Rückfragen oder der Jahresabschluss separat abgerechnet werden. Entscheidender ist jedoch ein anderer Effekt: Wer aus Kostensorge auf Rückfragen verzichtet, trifft wichtige Entscheidungen ohne fundierte Grundlage.

In der Praxis zeigt sich, dass genau daraus typische Fehler entstehen – etwa bei Entnahmen, Investitionszeitpunkten oder der steuerlichen Gestaltung von Verträgen. Diese Entscheidungen lassen sich im Nachhinein häufig nicht mehr vollständig korrigieren, die finanziellen Auswirkungen bleiben bestehen und wirken sich langfristig auf die Entwicklung des Unternehmens aus.

Die Statzinger Steuerberatung arbeitet daher mit monatlichen Fixbeträgen. Das schafft Planbarkeit und senkt die Hemmschwelle, Fragen frühzeitig zu klären. „Ein transparentes Kostenmodell sorgt dafür, dass Unternehmer Entscheidungen nicht aus Unsicherheit heraus treffen“, betont Philipp Statzinger. So wird die Steuerberatung nicht zum Kostenfaktor, den man vermeidet, sondern zu einer Grundlage für bessere Entscheidungen.

Proaktive Beratung: Warum fehlende Impulse Gestaltungsspielräume kosten

Zwischen formal korrekter und unternehmerisch sinnvoller Steuerberatung liegt ein entscheidender Unterschied. Wer nur reagiert, wenn Fragen gestellt werden, lässt Potenziale ungenutzt – insbesondere bei wachstumsstarken digitalen Unternehmen, bei denen steuerliche Themen schnell an Bedeutung gewinnen. Typische Fragestellungen betreffen die Struktur des Unternehmens: Ist das Einzelunternehmen noch sinnvoll? Wann lohnt sich eine GmbH? Und unter welchen Voraussetzungen kann eine Holding-Struktur Vorteile bringen? Werden diese Fragen zu spät gestellt, entstehen oft dauerhafte Nachteile – etwa durch unnötig hohe Steuerbelastung oder unflexible Strukturen, die sich später nur schwer anpassen lassen.

Entscheidend ist daher, dass relevante Themen rechtzeitig eingebracht werden. Und das bevor Entscheidungen getroffen werden, die sich im Nachhinein nicht mehr optimal gestalten lassen. Genau darin liegt der Unterschied zwischen reaktiver und vorausschauender Steuerberatung.

Spezialisierung: Warum fehlendes Branchenverständnis Risiken erhöht

Digitale Dienstleister arbeiten mit anderen Abläufen als klassische Betriebe. Zahlungsanbieter wie Stripe oder PayPal, digitale Leistungen und ortsunabhängige Zusammenarbeit bringen spezifische Anforderungen mit sich, die im steuerlichen Alltag berücksichtigt werden müssen. Fehlt dieses Verständnis, bleibt die Beratung zwar formal korrekt, greift im entscheidenden Moment jedoch zu kurz. Besonderheiten werden nicht richtig eingeordnet, Zusammenhänge nicht erkannt und Entscheidungen nicht im passenden Kontext bewertet. Gerade bei digitalen Geschäftsmodellen kann das dazu führen, dass sich strukturelle Nachteile über längere Zeit unbemerkt aufbauen.

Philipp Statzinger hat seine Kanzlei deshalb gezielt auf digitale Dienstleister ausgerichtet. Die Spezialisierung ermöglicht es, typische Abläufe und Besonderheiten sicher einzuordnen und steuerliche Fragestellungen im richtigen Zusammenhang zu bewerten. Gleichzeitig zieht er klare Grenzen: E-Commerce-Unternehmen gehören aktuell nicht zur Zielgruppe, da deren Anforderungen deutlich komplexer sind.

Der Wechsel als strategische Entscheidung: Wann sich eine neue Steuerberatung wirklich lohnt

Ein Steuerberaterwechsel ist mehr als ein organisatorischer Schritt. Er kann die Grundlage für bessere Entscheidungen schaffen – durch schnellere Kommunikation, klare Kostenstrukturen und eine proaktive Begleitung im laufenden Geschäft. Wer hingegen an einer unpassenden Struktur festhält, trägt die Konsequenzen langfristig weiter: wiederkehrende Fehlentscheidungen, unnötige Steuerbelastung und verpasste Gestaltungsmöglichkeiten, die sich über Jahre zu einem spürbaren wirtschaftlichen Nachteil summieren.

Entscheidend ist dabei weniger der Wechsel selbst als die Wahl der richtigen Kanzlei. Nicht der Preis sollte im Vordergrund stehen, sondern die Frage, ob die Steuerberatung zum Geschäftsmodell passt und aktiv zur Entscheidungsqualität beiträgt. Für digitale Unternehmer liegt genau hier der Unterschied: weniger Unsicherheit, mehr Klarheit und langfristig stabilere Strukturen. „Mein Ziel ist es, die zentrale Anlaufstelle für digitale Dienstleister in Österreich zu sein, die eine moderne und vorausschauende Steuerberatung suchen“, so Philipp Statzinger abschließend.

Als digitaler Unternehmer in Österreich wollen Sie Ihre Steuerlast nicht länger dem Zufall überlassen und Ihre Steuerlast auf ein legales Minimum senken? Dann melden Sie sich jetzt bei Philipp Statzinger und dem Team der Statzinger Steuerberatung und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch!