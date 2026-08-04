Doskozil / Sharma: Erste große erneuerbare Energieinfrastruktur im Südburgenland stärkt Versorgungssicherheit

Güssing (OTS) -

Mit einer neuen 50 Megawatt Agri-Photovoltaikanlage, einem 50 Megawattstunden Großbatteriespeicher und dem Ausbau der Stromnetze entsteht in Güssing die größte erneuerbare Energieinfrastruktur im Südburgenland. 25 Megawatt der Agri-Photovoltaikanlage sind bereits in Betrieb, weitere 25 Megawatt sind bereits errichtet und werden im Oktober in Betrieb gehen. In Summe wird die Anlage jährlich 50 Gigawattstunden Sonnenstrom erzeugen. Für die 50 Megawattstunden Batteriespeicher erfolgt der Baustart in den kommenden Wochen und wird bis Jahresende in Betrieb gehen. Der Netzausbau ist nahezu abgeschlossen.

Das neue Generationenprojekt stärke die Versorgungssicherheit, schaffe regionale Wertschöpfung und sei ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit des Burgenlands. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil betont: „Wer Versorgungssicherheit will, muss heute in die Infrastruktur von morgen investieren. Das macht das Burgenland unabhängiger von Energieimporten, krisenfester und stärkt gleichzeitig unseren Wirtschaftsstandort.“

Burgenland Energie-CEO Stephan Sharma führt aus: „Wir bauen keine einzelne Photovoltaikanlage. Wir schaffen die Energieinfrastruktur der Zukunft – mit erneuerbarer Stromerzeugung, leistungsfähigen Speichern und starken Netzen. Damit schaffen wir eine leistungsfähige Energieinfrastruktur für Generationen und ermöglichen die größte Infrastrukturinvestition im Südburgenland in den vergangenen Jahrzehnten.“

Erneuerbare Erzeugung ist unsere Antwort auf Energie- und Klimakrise

Steigende Energiepreise infolge internationaler Kriege zeigen die Risiken einer hohen Importabhängigkeit. Gleichzeitig verschärft sich die Klimakrise immer mehr. Hitzeperioden, aber auch Starkregen und Unwetter nehmen zu und führen zu steigenden Energiepreisen. Der schwere Blackout im Südburgenland nach der historischen Unwetterkatastrophe im Februar dieses Jahres habe deutlich gemacht, wie wichtig eine leistungsfähige regionale Energieinfrastruktur ist.

„Die Energie- und Klimakrise verlangt entschlossenes Handeln. Wir müssen unsere Energie regional erzeugen, regional speichern und sicher zu den Menschen bringen. Deshalb investieren wir gleichzeitig in Photovoltaik, Batteriespeicher und Stromnetze. Das macht das Burgenland unabhängiger, krisenfester und klimafit“, so Sharma.

Nicht zuletzt die aktuellen Hitzetage zeigen auch auf, wie wichtig der Weg zu Klimaneutralität und Energieunabhängigkeit ist, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Mit der Burgenland Energie haben wir einen starken Partner, um die Energiewende im Land voranzutreiben. Entscheidend ist dabei, dass erneuerbare Energie für die Bevölkerung auch leistbar bleibt – denn nur wenn die Menschen davon profitieren, wird die Energiewende gelingen.“

Mehr Energie, Landwirtschaft und Biodiversität

Die Anlage ist als sonnennachgeführte Agri-Photovoltaikanlage mit einem einachsigen Tracker-System ausgeführt. Die Module folgen automatisch dem Lauf der Sonne und erzeugen dadurch rund zehn Prozent mehr Strom als fixe Anlagen. Die Module sind rund fünf Meter über dem Boden montiert. Zwischen den Reihen bleibt die landwirtschaftliche Nutzung erhalten. Unter den Modulen entstehen Biodiversitätsflächen mit rund 30 Pflanzenarten. Zwischen den Modulreihen wachsen Gras- und Kräutermischungen. „Wir verbinden Energieproduktion, Landwirtschaft und Biodiversität auf derselben Fläche. Genauso sieht die Energiezukunft aus“, sagt Sharma.

Ab Herbst startet außerdem ein Bürgerbeteiligungsmodell für die Bevölkerung in Güssing sowie in anderen neuen erneuerbaren Standortgemeinden. Ergänzend bietet der Fanclub Burgenland Energieunabhängig langfristig regionale Strompreise von zehn Cent pro Kilowattstunde für 20 Jahre sowie reduzierte Netzkosten. „Wir nutzen die im Burgenland natürlichen Energiequellen und machen daraus Sicherheit, Wohlstand und Unabhängigkeit für Generationen. Wer seine Energie selbst erzeugt, gestaltet auch seine Zukunft selbst“, so Doskozil und Sharma abschließend.