Camunda nähert sich 200 Millionen US-Dollar ARR und verdoppelt den wiederkehrenden Umsatz in Rekordzeit

San Francisco & Berlin (OTS) -

Camunda, die führende Enterprise-Plattform für agentenbasierte Orchestrierung, gibt heute eine anhaltend starke Geschäftsentwicklung bekannt: Der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) nähert sich 200 Millionen US-Dollar und soll diese Marke noch vor Jahresende überschreiten. Der Meilenstein unterstreicht die zunehmende Wachstumsdynamik: Während Camunda zehn Jahre benötigte, um die ersten 100 Millionen US-Dollar ARR zu erreichen, kamen die nächsten 100 Millionen in nur zwei Jahren hinzu - das entspricht einer Verfünffachung der Wachstumsgeschwindigkeit.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber sind Kunden mit einem ARR von mehr als einer Million US-Dollar: Ihre Zahl stieg im Jahresvergleich um mehr als 80 Prozent. Der gemeinsame ARR dieser Kundengruppe wuchs im selben Zeitraum um mehr als 100 Prozent. Das am schnellsten wachsende Kundensegment von Camunda waren Großunternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden. Hier erhöhte sich die Zahl der gewonnenen Neukunden im Jahresvergleich um 64 Prozent.

Die Stärke des Geschäfts zeigt sich außerdem in einer Kundenzufriedenheit, die mit einer Net Retention Rate (NRR) von über 120 Prozent weiterhin über dem Branchendurchschnitt liegt.

Camunda hat all dies ohne zusätzliche Finanzierungsrunden seit 2021 erreicht. Der Erfolg wird damit faktisch von den Kunden getragen, die den Mehrwert der Plattform erkennen. Im Rahmen eines freiwilligen Anteilsrückkaufprogramms eröffnete das Unternehmen seinen Mitarbeitenden kürzlich die Möglichkeit, finanziell am Erfolg teilzuhaben. Dabei wurde Camunda mit mehr als einer Milliarde US-Dollar und damit als "Unicorn" bewertet.

Agentenbasierte Orchestrierung treibt die KI-Transformation in Unternehmen voran

81 Prozent der leitenden IT- und Business-Entscheider:innen halten ein vollständig autonomes Unternehmen ohne agentenbasierte Orchestrierung für reines Wunschdenken. Sie fordern Kontrolle über KI-Agenten, die in laufenden Geschäftsprozessen agieren. Dabei geht es nicht nur darum, Agenten über verschiedene Systeme hinweg zu koordinieren, sondern auch darum, im Moment ihres Handelns zu steuern, was sie tun dürfen. Das gilt insbesondere für Branchen mit besonders hohen Anforderungen an Governance, Compliance und Auditierbarkeit: In den vergangenen zwölf Monaten entfielen die meisten Neukundengewinne von Camunda auf Banken und Finanzdienstleister, gefolgt von Versicherungen und dem öffentlichen Sektor. Gerade dort sind die Risiken am höchsten, wenn KI ohne menschliche Aufsicht und Kontrolle agiert.

2025 hat Camunda die Kategorie der agentenbasierten Orchestrierung definiert und maßgeblich geprägt. Nur etwas mehr als ein Jahr später stellten Kunden bei nahezu der Hälfte aller Sessions auf der jährlichen CamundaCon die Vorteile der agentenbasierten Orchestrierung vor. Dies war ein wesentlicher Faktor für das beschleunigte Wachstum von Camunda.

Die agentenbasierte Orchestrierung von Camunda erzielt weltweit messbare Geschäftsergebnisse, darunter:

Europa: NORD/LB - verarbeitet 4.000 Postsendungen pro Monat. 75 Prozent davon automatisiert die Bank mithilfe von Geschäftsregeln; die verbleibenden 25 Prozent weist ein KI-Agent zu.

Nordamerika: Wellpointe - 85 Prozent der Medikamentenbestellungen werden automatisiert. Das spart 15 Minuten pro Bestellung; der Prozess läuft nahezu "vollständig ohne manuelle Eingriffe".

Asien-Pazifik: Harmoney - 90-mal schnellere Kreditentscheidungen; 20 bis 30 Prozent geringere Abbruchquote bei komplexen Einkommensfällen .

Jakob Freund, Mitgründer und CEO von Camunda, sagt: "Jedes Unternehmen, mit dem wir sprechen, arbeitet mit Prozessen, die für eine Welt ohne KI entwickelt wurden - damit ist im Grunde jeder Prozess Legacy. Es geht längst nicht mehr darum, ob Unternehmen diese Prozesse transformieren, sondern wie schnell und wie sicher sie das mit der richtigen Governance tun. Genau dafür wurde Camunda entwickelt. Führende Unternehmen schaffen heute die Orchestrierungsbasis, mit der sie das Tempo von KI nutzen können, ohne die Kontrolle zu verlieren."

Die gleiche Nachfrage zeigt sich bei ProcessOS, dem auf der Camunda-Plattform basierenden Intelligence-Layer für Prozess Discovery, Re-Engineering und kontinuierliche Verbesserung, der auf der CamundaCon vorgestellt wurde. Mehr als 200 Kunden, Interessenten und Partner haben sich bereits für das Closed-Beta-Programm registriert. Das frühe Interesse konzentriert sich auf Kreditvergabe, Kunden-Onboarding und Compliance-Fallmanagement - also auf dieselben regulierten und geschäftskritischen Prozesse, die das übergreifende Wachstum von Camunda in diesem Jahr vorantreiben.

Partnerwachstum

Camunda erhielt kürzlich den "2026 AWS Partner Award - Rising Star Technology Partner of the Year, EMEA". Die Auszeichnung würdigt das Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens als AWS-Partner. Zudem erlangte Camunda die AWS Financial Services Industry (FSI) Competency, die die Expertise bei der Bereitstellung AWS-basierter Lösungen für Finanzdienstleistungsunternehmen bestätigt.

Camunda ist nun auch im Google Cloud Marketplace verfügbar. Unternehmenskunden können die Plattform direkt über Google Cloud beziehen und die Ausgaben auf ihre bestehenden Cloud-Abnahmeverpflichtungen anrechnen lassen.

Im Rahmen seiner Partner-first-Strategie hat Camunda sein Partnerteam um mehr als 30 Prozent vergrößert, um das eigene Ökosystem noch besser zu unterstützen. Das Unternehmen investiert weiter in ein globales Netzwerk hoch qualifizierter Partner. Dazu gehören Beratungsunternehmen wie Capgemini, Cognizant und NTT sowie Softwareanbieter wie NiCE, Taktile und ABBYY.

Zusammenarbeit mit Analystenhäusern

Camunda wurde zur Teilnahme an acht bewertenden und marktprägenden Reports von Gartner Research, IDC und Forrester Research eingeladen und in 18 weiteren Reports dieser drei Analystenhäuser berücksichtigt. Darüber hinaus wurde Camunda gebeten, an neuen Forschungsfeldern und Marktdefinitionen mitzuwirken - darunter die Gartner-Forschung zu den Prioritäten von Chief Digital and Automation Officers sowie Forresters Arbeit zu Agentic Control Planes. Dies unterstreicht Camundas Rolle bei der Definition des Marktes für agentenbasierte KI.

CamundaCon 2026 und Wachstum der Community

Die CamundaCon 2026 fand im Mai in Amsterdam statt und war die bislang größte Veranstaltung ihrer Geschichte. Die Teilnehmerzahl stieg im Jahresvergleich deutlich. Parallel zum Kundenstamm wächst auch die Nutzung durch Praktiker:innen: Die Zahl der ausgestellten Zertifizierungen erhöhte sich im Jahresvergleich um 52 Prozent. Die Anzahl der auf der Plattform gestarteten Prozessinstanzen nahm im ersten Halbjahr 2026 um 32 Prozent zu.

Weitere Informationen

Mehr über die Plattform von Camunda für agentenbasierte Orchestrierung unter camunda.com/de

Mehr über ProcessOS und die Registrierung für die Closed Beta unter camunda.com/process-os

Über Camunda

Camunda ist die Enterprise-Plattform für Agentic Orchestration mit der Unternehmen KI-Agenten, Menschen und Systeme in komplexen Geschäftsprozesse von End-to-end koordinieren. Mit integrierter Governance, Auditierbarkeit und menschlicher Aufsicht gibt Camunda die nötige Kontrolle, um KI sicher und skalierbar von der Pilotphase in die Produktion zu überführen. Mehr als 700 Firmen weltweit vertrauen auf Camunda, um ihre betriebliche Effizienz zu steigern, die Time-to-Value zu beschleunigen und bessere Kundenerlebnisse zu bieten, darunter 9 der 10 größten US-Banken. Für weitere Informationen: camunda.com