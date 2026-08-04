SPÖ Margareten: Anwohner:innenparken auf Druck von SPÖ Margareten umgesetzt

Wien (OTS) -

Nach politischem Druck durch die SPÖ Margareten sowie zahlreichen Rückmeldungen aus der Bevölkerung hat der grüne Bezirksvorsteher seine ablehnende Haltung zum Anwohner:innenparken aufgegeben und beginnt nun mit der Umsetzung mehrerer Anträge von SPÖ und ÖVP, die gegen die Stimmen der grünen Mehrheitsfraktion beschlossen wurden.

Noch vor zwei Jahren hatte der grüne Bezirksvorsteher Anwohner:innenparken öffentlich als ein „Konzept aus dem letzten Jahrhundert“ abgetan. „Umso erfreulicher ist es, dass nun endlich eingesehen wurde, was die SPÖ Margareten schon lange fordert: In einem dicht verbauten Bezirk wie Margareten braucht es praxistaugliche Regelungen, um die Parkplatzsituation für die Wohnbevölkerung zu verbessern”, so der stellvertretende Bezirksvorsteher Christoph Lipinski. „Anwohner:innen brauchen verlässliche Lösungen. Das lange Festhalten an dieser Ablehnung hat wertvolle Zeit gekostet“, hält der stellvertretende Bezirksvorsteher Christoph Lipinski fest.

Die SPÖ Margareten betont, dass es Anwohner:innenparken in allen Bezirksteilen braucht. Die Voraussetzungen und Mittel dafür wären vorhanden. „Wir werden auch weiterhin dafür eintreten, dass politische Entscheidungen nicht blockiert, sondern im Sinne aller Margaretner:innen vor Ort umgesetzt werden“, heißt es seitens der SPÖ Margareten. „Für uns ist klar: Der Einsatz für mehr Begrünung, klimafreundliche Mobilität und einen starken öffentlichen Verkehr gehört genauso zur Sozialdemokratie wie der Einsatz für die Interessen der Menschen, die in unserem Bezirk leben. Beides darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Deshalb freuen wir uns, dass nun ein Anliegen umgesetzt wird, für das wir uns seit Jahren gemeinsam mit vielen Anwohner:innen einsetzen. Wir hoffen darüber hinaus, dass nun die Blockadehaltung des grünen Bezirksvorstehers auch bei anderen wichtigen Themen im Bezirk aufgegeben wird, und fordern eine ehrliche Einbindung aller Bürger:innen in der Rüdigergasse sowie die Umsetzung der vorliegenden Ergebnisse der Bürger:innenbeteiligung für den Margaretenplatz“, so Lipinski abschließend. (Schluss)