Energieministerium: Stromversorgung in Österreich stabil – keine Auswirkungen auf Versorgungssicherheit zu erwarten

Wien (OTS) -

Im Zusammenhang mit der aktuellen Stromversorgungssituation in Osteuropa hält das Energieministerium fest, dass die Versorgungssicherheit in Österreich unverändert gewährleistet ist. Nach derzeitigem Stand bestehen keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Österreich. Die Versorgungslage ist stabil.

Die zuständigen Stellen beobachten die Entwicklung laufend und stehen in engem Austausch mit der Austrian Power Grid (APG), den Übertragungsnetzbetreibern sowie den europäischen Partnern. Nach aktueller Einschätzung werden in Österreich keine Lastdeckungsprobleme erwartet.

"Versorgungssicherheit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer vorausschauenden Energiepolitik. Gerade in Zeiten extremer Wetterlagen zeigt sich, wie wichtig Investitionen in heimische erneuerbare Energien, leistungsfähige Netze und Speicher sind. Österreich ist gut vorbereitet. Wir beobachten die Lage laufend und sorgen gemeinsam mit den Netzbetreibern dafür, dass die Stromversorgung von Menschen und Unternehmen jederzeit gewährleistet bleibt“, betont Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Die anhaltende Hitzewelle belastet derzeit die Stromsysteme in weiten Teilen Europas. Einzelne Nachbarstaaten haben deshalb Maßnahmen zur Stabilisierung ihrer Stromversorgung gesetzt.

Auch in Österreich führt die niedrige Wasserführung derzeit zu einer geringeren Erzeugung aus Laufwasserkraftwerken als im saisonalen Durchschnitt. Die geringere Laufwasserkrafterzeugung wird jedoch durch andere Erzeugungsquellen ausgeglichen. Die Stromversorgung in Österreich basiert derzeit auf einem breiten Mix unterschiedlicher Erzeugungsquellen. Tagsüber leisten insbesondere Photovoltaikanlagen einen wesentlichen Beitrag zur Stromversorgung, in den Abendstunden übernehmen Pumpspeicherkraftwerke die Lastdeckung. Der europäische Stromverbund trägt zusätzlich zur Stabilität des Gesamtsystems bei.

Für Österreich besteht daher nach derzeitigem Stand kein Anlass zur Sorge. Die heimische Stromversorgung ist gesichert und die Versorgungssicherheit bleibt gewährleistet.

Das Bundesministerium verfolgt die weitere Entwicklung gemeinsam mit den zuständigen Stellen laufend. Sollte sich die Lage wesentlich ändern, werden allfällige Maßnahmen in enger Abstimmung mit den zuständigen Netzbetreibern und den europäischen Partnern auf Basis bestehender Pläne gesetzt.