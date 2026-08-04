Nationalpark Donau-Auen im August

St. Pölten (OTS) -

Der Nationalpark Donau-Auen bietet im August im Schloss Orth an der Donau ein spezielles Ferienprogramm, bei dem jeden Donnerstagnachmittag ab 14 Uhr gemeinsam mit dem Nationalpark-Rangerteam die Aulandschaft erkundet, experimentiert, geforscht, gebastelt und gespielt wird: Am 6. August geht es dabei um „Der Flussregenpfeifer – rette seine Schotterinseln“, am 13. August um „Von der Wurzel bis zum Blatt – Baumstockwerke“, am 20. August um „Alles im Fluss – wir spielen mit dem Flusslabor“ und am 27. August um „Auf großer Reise – wie Steine durch die Donau wandern“ inklusive Aufführungen des Fahrenden Autheaters. Anmeldungen sind nicht erforderlich; die Teilnahme ist im Eintrittspreis inkludiert.

Zudem bietet das Veranstaltungsprogramm des Nationalparks am 16. und 30. August jeweils ab 9 Uhr „Fluss – Berg – Auwald“: Per Schlauchboot geht es dabei paddelnd von Hainburg stromabwärts, am Fuß des Burgfelsens Rötelstein und der Marchmündung vorbei, wobei man Wissenswertes über den Nationalpark und seine erfolgreichen Renaturierungsprojekte erfährt. Der Rückweg erfolgt in Form einer Wanderung über die Ruine Rötelstein und stromaufwärts entlang des Ufers.

„Fledermäuse – Nächtliche Jäger ums Schloss“ lautet dann das Motto am 25. und 27. August, wenn man bei Abendspaziergängen im und um Schloss Orth erfährt, wo sich Fledermäuse tagsüber verstecken, was auf dem Speiseplan der Tiere steht und wer sich bei ihnen um den Nachwuchs kümmert. Mit etwas Glück kann man die nächtlichen Flugakrobaten live erleben und mittels Batdetektor ihre geheimnisvollen Rufe hören.

Nähere Informationen bzw. Anmeldungen unter 02212/3555, e-mail [email protected] und www.donaauauen.at.