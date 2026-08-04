Sturm Graz und Rapid: Zwei Europacup-Abende im ORF

Wien (OTS) -

Zwei wichtige Europacup-Aufgaben warten in dieser Woche auf Sturm Graz und den SK Rapid – und der ORF ist live dabei. Den Auftakt macht am Mittwoch, dem 5. August 2026, der SK Sturm Graz: Der Vizemeister trifft in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League auf den türkischen Vizemeister Fenerbahçe Istanbul. Die mit Superstars wie Leroy Sané, Marco Asensio oder Victor Osimhen gespickte Mannschaft setzte sich in der Vorbereitung im Testspiel gegen Meister LASK mit 2:1 durch. Das Hinspiel des Vizemeister-Duells steigt in der Türkei. ORF 1 überträgt die Partie ab 19.30 Uhr live. Kommentiert wird das Spiel von Daniel Warmuth und Roman Mählich, im Studio analysieren Christian Diendorfer, Herbert Prohaska und Roman Mählich die Begegnung.

Einen Tag später steht für den SK Rapid die vorletzte Hürde auf dem Weg in die UEFA Conference League an. In der dritten Qualifikationsrunde treffen die Hütteldorfer auswärts auf den estnischen Erstligisten Paide Linnameeskond. ORF 1 zeigt das Hinspiel am Donnerstag, dem 6. August, ab 17.55 Uhr live. Michael Bacher kommentiert die Partie gemeinsam mit Helge Payer. Im Studio sorgen Christian Diendorfer, Peter Stöger und Helge Payer für die Analyse.

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