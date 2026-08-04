  • 04.08.2026, 12:14:02
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AURI ist zurück: ORF-KiDS-Format „AURI UND DU“ lädt Kinder ein, ihre Träume zu teilen

Einsendungen an [email protected] ab sofort möglich; ab Herbst auf ORF KiDS und in ORF 1 zu sehen

Wien (OTS) - 

AURI, das offizielle Maskottchen des Eurovision Song Contest 2026, ist zurück – und nun bei ORF KiDS zu Hause. Seine Botschaft bleibt dieselbe: Glaub an deine Träume! In seiner neuen Sendung „AURI UND DU“ lädt es Kinder dazu ein, von ihren großen Plänen und Zielen zu erzählen. Denn AURI hat sich seinen großen Traum schon erfüllt: Gemeinsam mit seinen Freundinnen und Freunden hat AURI es auf die große Musikbühne geschafft. Aber wie gelingt es, so einen Traum wahr werden zu lassen?

Egal was es ist – eine Sportart oder ein Musikinstrument lernen, eine Erfindung machen, eine Reise planen, einen Beruf erlernen, ein Geschäft eröffnen, ein Buch schreiben, die Natur erforschen oder ein Abenteuer erleben – AURI sucht die großen Träume und Pläne seines jungen Publikums. In seiner Sendung trifft es dann Menschen, die tolle Tipps geben, wie diese Ziele umgesetzt werden können. Ab sofort können interessierte Kinder AURI von ihren Träumen und Plänen erzählen – und Mails bzw. Videos an [email protected] einsenden bzw. Briefe an ORF KiDS, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien schicken. Die Sendung „AURI UND DU“ wird ab Herbst 2026 auf ORF KiDS und in ORF 1 zu sehen sein.

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