KUNSTFESTSPIELE bei der SIFAF26 Summer Edition

Salzburg (OTS) -

Nach dem überwältigendem Erfolg der Osterausgabe der SIFAF26 ist nun ab dem 6. August die Kunst einmal mehr zu Gast im geschichtsträchtigen Haus Koller am Salzburger Waagplatz 2.

Die Summer Edition zeigt an diesem außergewöhnlichen Ort Kunst in einem typischen Bürgerhaus (mit erster urkundlicher Erwähnung 1181) und präsentiert sich als Kunstmesse für den gehobenen Kunsthandel, mit Meisterwerken in einer musealen Konzeption. Zu sehen (und auch zu kaufen) sind Werke von Alfons Walde, Emil Nolde, Fritz Wotruba, Oskar Mulley, Carl Moll, Max Seibald, Herbert Brandl, Christian Ludwig Attersee, Gunter Damisch, Robert Metzkes, Enrique Fuentes uvm.

Zu den Highlights zählen zwei Sonderschauen der Messe: Galerie Bel Etage widmet Herrman Vincenz Heller eine monumentale Präsentation mit dem Tryptichon: „Am Scheideweg“ und weiteren Werken. Galerie Susanne Bauer zeigt mit der Sonderschau „Österreichische Keramik“ (in enger Kooperation mit Gmundner Keramik) Meisterwerke von Dagobert Peche, Michael Powolny und der Wiener Werkstätte.

Teilnehmende Galerien:

Galerie Bel Etage, Galerie Susanne Bauer, Galerie Kovacek, Galerie Dorner-Bauer, Kunsthandel Freller, Kunsthandel Moskat, Kolhammer & Mahringer Fine Arts, Galerie Reinisch, Kunsthaus Wiesinger, artmoments. Natürlich kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz: Der „Bärenwirt“ - bekannt für sein vielfach ausgezeichnetes Backhendl - versorgt die Gäste mit einem Pop-up am Waagplatz. Den ganzen Sommer über gibt’s einen kleinen „Bärenwirt“ mitten in der Stadt, mit einem Angebot aller Klassiker.

SIFAF26 - Salzburg International Fine Art Fair Summer Edition

7. bis 16. August 2026 (Preview 6. August, nur mit Einladung!)

Haus Koller, Waagplatz 2, 5020 Salzburg

täglich 11-19 Uhr, (16. August 11-18 Uhr)

www.sifaf.art

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