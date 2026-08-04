Lopatka: „Österreich ist internationaler Vorreiter für nukleare Abrüstung“

Wien (OTS) -

„Das Gedenken an die Opfer von Hiroshima und Nagasaki ist eine Mahnung und ein politischer Handlungsauftrag für die Zukunft. Dieser Tage jährt sich der Atombombenangriff auf Hiroshima und Nagasaki zum 81. Mal. Angesichts der Verschiebung der geopolitischen Machtverhältnisse, die wir aktuell rund um die Konflikte etwa im Nahen Osten und der Ukraine erleben, gewinnt die Erinnerung an die Verbrechen von Hiroshima und Nagasaki immer mehr an Bedeutung. Atomwaffen sind eine ernste Gefahr für die gesamte Weltgemeinschaft und dürfen niemals das Mittel der Wahl in einem Krieg sein. Es ist unsere Pflicht, unsere Stimme dagegen zu erheben und für Dialog, Diplomatie und Frieden einzutreten. Wir müssen die Erinnerung an die Opfer von Hiroshima und Nagasaki wach halten und alles dafür tun, damit sich so etwas nie mehr ereignet“, sagt ÖVP-EU-Delegationsleiter und Außenpolitiksprecher Reinhold Lopatka.