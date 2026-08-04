10 Jahre Sport-Einsteigerprogramm Jackpot fit

Wien/Graz (OTS) -

Das Gesundheitssportangebot für Beginner und Einsteiger Jackpot.fit feiert sein 10-jähriges Bestehen. „Körperliche Inaktivität zählt zu den größten Public-Health-Herausforderungen in Österreich. Bewegung ist entscheidend für unsere Gesundheit. Jackpot.fit erleichtert den Einstieg in den Sport“, sagt Peter Lehner, SVS-Obmann, bei der 10-Jahre-Jackpot.fit-Veranstaltung im Erzherzog Johann-Saal in der Wirtschaftskammer Steiermark in Graz, zu dem Dienstagvormittag 80 Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung und Sport gekommen sind.

In einem Impulsvortrag stellte Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl die Bedeutung der Prävention für die Zukunft des Gesundheitssystems in den Mittelpunkt. Bewegung sei eines der wirksamsten „Medikamente“, um chronischen Erkrankungen vorzubeugen und möglichst viele gesunde Lebensjahre zu gewinnen. „Wir verfügen in Österreich über eine Spitzenmedizin. Gleichzeitig müssen wir Gesundheit stärker als gemeinsamen Auftrag verstehen. Gesundheit beginnt nicht erst im Krankenhaus, sondern im Alltag – mit jeder Bewegung, mit jedem Schritt“, so Kornhäusl.

„Rund drei Viertel aller Todesfälle weltweit gehen auf nicht-übertragbare Erkrankungen zurück – Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes. Bewegungsmangel ist dabei ein eigenständiger Risikofaktor“, erklärt Ass-Prof. Dr. Rhoia Clara Neidenbach und ergänzt: „Die Zahlen sind in Österreich eindeutig: Über 3,8 Millionen Menschen sind übergewichtig oder adipös, die Bewegungshäufigkeit sinkt über alle Altersgruppen hinweg.“ In ihrer Keynote erläuterte Neidenbach anhand aktueller wissenschaftlicher Evidenz, was regelmäßige körperliche Aktivität zur Prävention tatsächlich leistet: von der nachweisbaren Senkung des Sterberisikos über den Erhalt von Muskelkraft und Selbstständigkeit bis hin zur Wirkung auf die psychische Gesundheit. „Im Mittelpunkt steht der Dosis-Wirkungs-Zusammenhang – und die zentrale Botschaft, dass der größte gesundheitliche Gewinn nicht im Hochleistungsbereich entsteht, sondern beim Übergang von Inaktivität zu regelmäßiger Bewegung“, erläutert die Sportwissenschaftlerin.

Jackpot.fit ist mit rund 500 Kursen pro Semester ein Gesundheitssportangebot für Sport-Anfänger und -Wiedereinsteiger. Die drei Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION bieten standardisierte Bewegungsprogramme wohnortnahe an. Die Einheiten finden in Gruppen zu maximal 12 Personen statt, dauern 60 bis 90 Minuten und beinhalten Elemente aus Kraft- und Ausdauertraining sowie Verhaltensänderung und Motivation. Die Zielgruppe sind erwachsene Frauen und Männer, die bislang zu wenig Bewegung und Sport in ihren Alltag integrieren konnten. „Jackpot.fit ist ein Türöffner, der die Schwelle zum Sport nimmt. Das Programm unterstützt, die passende Sportart zu finden und in sein Sportleben zu starten – im Verein, im Sportclub oder im Fitnesscenter“, betont Lehner und unterstreicht: „Mit einem Schulterschluss aller Sozialversicherungsträger, dem Sportministerium, den Ländern, den Sportdachverbänden, medizinischen Fachgesellschaften und wissenschaftlicher Begleitung kann das standardisierte Jackpot.fit-Gesundheitssportprogramm nachhaltig im Gesundheitssystem verankert werden.“



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