Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Die diesjährige NÖ Jazzakademie auf Schloss Zeillern setzt die Reihe ihrer öffentlichen Konzerte morgen, Mittwoch, 5. August, ab 21 Uhr mit einem Auftritt des NÖ Landesjugendjazzorchesters fort. Am Donnerstag, 6. August, gibt es ab 21 Uhr den „vocal summit“, am Freitag, 7. August, ab 19.30 das Schlusskonzert der Teilnehmenden. Karten an der Abendkassa; nähere Informationen bei der Musikfabrik NÖ unter 02272/65052, e-mail [email protected] und www.musikfabrik.at.

Vor dem Wolkenturm von Schloss Grafenegg spielen der Saxophonist Jimmy Sax und seine Band morgen, Mittwoch, 5. August, ab 19.30 Uhr eine Mischung aus Jazz, Funk, Deep House und Pop. Am Freitag, 7. August, macht dann Wir4, die Original Austria 3-Band, Station in Grafenegg und bringt ab 19.30 Uhr vor dem Wolkenturm die Hits von Austria 3, eigene Songs und internationale Covers in wienerischen Übersetzungen zu Gehör. Am Samstag, 8. August, heißt es zunächst ab 18 Uhr im Schlosshof „Klassik trifft Venezuela“, wenn sich das Ensemble Tocuyito Musik von Joseph Ávila / Dalina Ugarte, Simón Díaz und Adilia Castillo widmet. Ab 20 Uhr öffnet dann Philharmonix mit Kompositionen von Maurice Ravel, Sebastian Gürtler und Stephan Koncz den „Vienna Berlin Music Club. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Stift Melk lädt morgen, Mittwoch, 5. August, ab 18 Uhr im Stiftspark zu einer „Gartensommernacht“ mit Livemusik von Grammeknedl vor dem barocken Gartenpavillon und Mundort vor dem asiatischen Holzpavillon. Die Reihe der Sommerkonzerte wird dann am Freitag, 7. August, vor dem Gartenpavillon fortgesetzt, wo Stjepan Gerić (Klavier), Annika Töpler (Sopran) und Mathis Breit (Violoncello) um 19 Uhr in „Clair de Lune“ mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Claude Debussy, Hugo Wolf, Johannes Brahms und Frédéric Chopin eine poetische Reise zwischen Mond, Licht und Wasser antreten. Am Sonntag, 9. August, schlagen Johanna Gossner (Klarinette) und Ines Schüttengruber (Klavier) ab 11 Uhr vor dem Gartenpavillon eine „Klangbrücke“ zwischen Klassik (Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn) und Jazz (George Gershwin, Artie Shaw u. a.), ergänzt durch Eigenarrangements und eine Uraufführung von Maria Salamon. Nicht zuletzt entfalten Benedikt Fehringer an der Trompete und Manuel Fröschl an der Orgel an diesem Tag ab 19 Uhr in der Stiftskirche mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach und Thomas Daniel Schlee, Improvisationen und Eigenkompositionen eine „Festliche Klangpracht“. Nähere Informationen und Karten unter 02752/555-230, e-mail [email protected] und www.stiftmelk.at.

Am Freitag, 7. August, werden die Multiplex-Terrassen der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf zur kostenlosen Open-Air Location für Ella Stern (ab 19 Uhr) und Alexander Eder (ab 20 Uhr). Nähere Informationen unter 01/6993969-0 und www.westfield.com/de/austria/scs/sunset-sound-2026.

Ebenfalls am Freitag, 7. August, setzt der diesjährige „Kultursommer Semmering“ sein Musikprogramm mit einem Boogie-Woogie-Solokonzert von Axel Zwingenberger im Kulturpavillon fort; Beginn ist um 19 Uhr. Am Samstag, 8. August, lassen dann Diknu Schneeberger und das Christian Bakanic Quartett ab 19 Uhr im Kulturpavillon in „Bella Via“ Gypsy Jazz und Balkanklänge hören, ehe am Sonntag, 9. August, Agnes Heginger und Georg Breinschmid ab 15 Uhr im Kulturpavillon Cornelius Obonya bei seinem Ernst Jandl und H. C. Artmann gewidmeten Programm „Ottos Mops trotzt nach einer Sintflut“ begleiten. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

Beim „Zeitkunstfestival“ im historischen Schüttkasten von Schloss Schrattenthal stehen u. a. am Freitag, 7. August, ab 20.30 Uhr das Konzert „Combined Worlds“ mit PanTau-X, Timna Brauer u. a., am Samstag, 8. August, ab 20.30 Uhr ein Auftritt der Band Freud sowie am Sonntag, 9. August, ab 12 Uhr „Welcome to the 20s“, eine Reise der Prohibition Stompers zurück in das Goldene Zeitalter des Jazz, auf dem Programm. Karten unter https://ntry.at/allthatfreud; nähere Informationen unter 0650/7989560 und e-mail [email protected] bzw. https://schloss-schrattenthal.at/zeitkunstfestival und www.projektkunst.at/zeitkunstfestival.

Am Samstag, 8. August, geht ab 20 Uhr auf der Burg Gars am Kamp das Sommer-Open-Air-Konzert „Stars in Gars – Unterreiner & Friends“ mit Clemens Unterreiner, Mariam Battistelli, Chris Steger, Annely Peebo, Lidia Baich, Katleho Mokhoabane u. a. über die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 02985/33000, e-mail [email protected] und www.operburggars.at.

Am Samstag, 8. August, gehen auch die diesjährigen „Internationalen Meisterkurse des Franz-Schubert-Instituts“ nach fünf Wochen mit einem Festkonzert der knapp 30 Studierenden aus der ganzen Welt im Haus der Kunst in Baden zu Ende; Beginn ist um 19 Uhr. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected]; nähere Informationen beim Franz-Schubert-Institut unter 0699/10858978, e-mail [email protected] und www.schubert-institut.at.

Im Palais Marchet – Villa Strecker in Baden wiederum, dem letzten Wohnsitz des Komponisten Heinrich Strecker, findet am Sonntag, 9. August, ab 16 Uhr das dritte der diesjährigen Sommerkonzerte statt, bei dem Solistinnen und Solisten österreichischer Bühnen die schönsten Melodien von „Drunt’ in der Lobau" bis „Ja, ja der Wein ist gut" von Heinrich Strecker zu Gehör bringen. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected].

Der „Wiener Neustädter Kultursommer“ bietet u. a. am Sonntag, 9. August, ab 11 Uhr beim Pavillon im Stadtpark ein Konzert des Holzbläserquintetts Varié. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02622/373-311, e-mail [email protected] und www.kultursommer-wn.at.

Schließlich kreiert das Instrumental-Duo Fuss-Leichtfried am Sonntag, 9. August, ab 19 Uhr im Innenhof des Haydn-Geburtshauses in Rohrau mit „Crossing Borders“ ein Klanguniversum zwischen Klassik, Jazz und Neuer Musik wie der Uraufführung von Jörg Leichtfrieds Paraphrase auf Kompositionsthemen von Joseph Haydn. Nähere Informationen und Karten bei der „Haydnregion Niederösterreich“ unter 02164/2268, e-mail [email protected] und www.haydnregion-noe.at.