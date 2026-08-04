EU-Innenministerkonferenz: Gruppe der Umsetzer stimmte sich im Vorfeld ab

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner tauschte sich per Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden aus. Im Mittelpunkt des Treffens standen die weitere Umsetzung von Rückkehrzentren sowie Asylverfahren in Staaten außerhalb Europas.

„Die Gruppe der Umsetzer arbeitet ganz konkret an Rückkehrzentren und Asylverfahren in Staaten außerhalb Europas. Die Ereignisse der letzten Tage unterstreichen die Notwendigkeit und die Bedeutung dieser Gruppe, die Anfang September das nächste Mal zusammentrifft“, betonte Innenminister Gerhard Karner nach dem Treffen.

Das nächste Treffen der Gruppe ist für Anfang September 2026 in Dänemark geplant. Dort sollen die Verhandlungen mit Staaten außerhalb Europas über die Umsetzung von Rückkehrzentren und Asylverfahren weiter intensiviert werden. Bis zum Jahresende soll eine Entscheidung darüber fallen, in welchen Staaten diese Maßnahmen umgesetzt werden können. Über die betroffenen Staaten wurde Vertraulichkeit vereinbart.