  • 04.08.2026, 11:05:32
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REMINDER: AK Pressekonferenz am 5. August: Equal Pension Day 2026 – Österreich Vize-Europameister bei der Pensionslücke

Frauen zahlen im Pensionsalter den Preis für unfaire Arbeitsteilung und vorzeitiges Arbeitsende

Wien (OTS) - 

Am 9. August ist Equal Pension Day – jener Tag, an dem Männer in Österreich bereits die Pensionssumme erreicht haben, die Frauen erst bis 31. Dezember erhalten. Die Lücke ist massiv und macht deutlich, dass Frauen im Alter noch immer den Preis für eine unfaire Arbeitsteilung, Teilzeitarbeit und Altersdiskriminierung zahlen. Welche strukturellen Änderungen auf dem Arbeitsmarkt und im Pensionskonto jetzt zwingend notwendig sind und wie familiäre Sorgearbeit im Alter gerecht abgesichert wird, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz

Renate Anderl, AK Wien Präsidentin

Pia Zhang, Stv. Leiterin der Abteilung Sozialversicherung in der AK Wien

Mittwoch, 05. August 2026, 10.00 Uhr

1040, AK Medienraum im Bürogebäude, Plößlgasse 2, 6. Stock

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/equalpensionday verfolgen.
Anmeldung und Fragen bitte via E-Mail an [email protected]

Wir freuen uns, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Ozren Sehic, MA MSc
Telefon: +43 664/883 675 29
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