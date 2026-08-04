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ÖDAGH – Qualität und Vertrauen im Geistigen Heilen

Der Österreichische Dachverband für Geistiges Heilen (ÖDAGH) ist die zentrale Anlaufstelle für seriöses Geistiges Heilen in Österreich.

Als Berufsvertretung vereint er geprüfte Heilerinnen und Heiler, setzt klare Qualitätsstandards und verpflichtet seine Mitglieder zu verbindlichen Ethik-Richtlinien.

Geistiges Heilen wird dabei als ganzheitlicher Ansatz verstanden, der Körper, Seele und Geist gleichermaßen anspricht und sowohl eigenständig als auch ergänzend zu anderen Therapien angewendet werden kann.

Der ÖDAGH schafft Orientierung und Sicherheit

Klientinnen und Klienten finden über die offizielle Heiler:innen-Liste ausschließlich geprüfte und zertifizierte Praktizierende. Gleichzeitig erleichtert der Verband die Auswahl qualitätsgesicherter Ausbildungsinstitute und unterstützt angehende Heiler:innen auf ihrem Weg.

Ein wesentliches Ziel des ÖDAGH ist es, Geistiges Heilen als anerkannten, seriösen Beruf im österreichischen Gesundheitssystem zu etablieren – im respektvollen Austausch und in Zusammenarbeit mit Ärzt:innen, Therapeut:innen und weiteren Gesundheitsberufen.

Mit seinem Engagement für Qualität, Transparenz und Vernetzung steht der ÖDAGH für Vertrauen in einem sensiblen Bereich und macht es einfach, seriöse Angebote von unseriösen zu unterscheiden.

Weitere Informationen:

Österreichischer Dachverband für Geistiges Heilen (ÖDAGH)

WEB: oedagh.at

MAIL: [email protected]

TEL.: +43 664 992 189 26