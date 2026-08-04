Twin City Liner trotzt dem Niedrigwasser auf der Donau

Wien (OTS) -

Während der Schiffsverkehr auf Teilen der Donau stark eingeschränkt ist, verkehrt der Twin City Liner aufgrund seines geringen Tiefgangs weiterhin problemlos zwischen Wien und Bratislava. Betrieben wird der Twin City Liner von der Central Danube Region Marketing & Development GmbH, einem gemeinsamen Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Die Donau führt derzeit außergewöhnlich wenig Wasser. An mehreren Messstellen liegen die Wasserstände laut der Wasserstraßenbetreibergesellschaft via donau deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Besonders in der Wachau zwischen Melk und Krems sowie östlich von Wien bis Bratislava ist der Schiffsverkehr aktuell stark eingeschränkt.

Niedriges Wasser für „Twinny“ aktuell kein Problem

Der Twin City Liner kann seinen Betrieb dennoch weiterhin aufrechterhalten. Grund dafür ist die durchdachte Bauweise des Schnellkatamarans: Selbst bei Vollauslastung mit bis zu 250 Passagier*innen verfügt das Schiff nur über einen geringen Tiefgang. Dadurch kann der Twin City Liner auch bei den derzeit niedrigen Wasserständen regulär zwischen Wien und Bratislava verkehren: „Wir sind aktuell nicht in Sorge, dass wir aufgrund des Niedrigwassers nicht fahren können. In unserer 20jährigen Betriebsgeschichte gab es noch keinen einzigen Tag, an dem der Twin City Liner wegen Niedrigwassers nicht gefahren wäre“, bestätigen Severin Leopold und Gerd Krämer, die beiden Geschäftsführer der Central Danube GmbH.

Der Twin City Liner zeigt gerade in herausfordernden Situationen eine seiner besonderen Stärken: Dank seines geringen Tiefgangs kann der Schnellkatamaran die Verbindung zwischen Wien und Bratislava auch bei niedrigen Wasserständen weiterhin aufrechterhalten. „Das ist ein großer Vorteil für unsere Fahrgäste und ein Zeichen für die Leistungsfähigkeit dieses wichtigen Angebots der Wien Holding“, so Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding.

Mehrmals täglich zwischen Wien und Bratislava

Der Twin City Liner verkehrt damit weiterhin als schnelle und komfortable Verbindung zwischen Wien und Bratislava und bleibt auch bei schwierigen Wasserständen ein verlässliches Angebot für Ausflüge, Städtereisen und den touristischen Verkehr zwischen den beiden Donaumetropolen. In der aktuellen Hauptsaison pendelt der Twin City Liner drei Mal täglich zwischen Wien und Bratislava.

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