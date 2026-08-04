BMWKMS: Erste umfassende Schwimmflächen-Erhebung Österreichs – Es fehlt das Wasser zum Schwimmenlernen

Wien (OTS) -

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) geförderten Projekts LEARN TO SWIM hat der Österreichische Schwimmverband (OSV) erstmals eine österreichweite Erhebung aller für den Schwimmunterricht nutzbaren Wasserflächen durchgeführt.

Seit März 2025 wurden alle 2.092 Gemeinden Österreichs kontaktiert und mittels Online-Fragebogen zu ihren Wasserflächen befragt. Erfasst wurden Hallen-, Frei- und Naturbäder sowie Informationen zu Beckengröße, Wassertemperatur, Barrierefreiheit, Infrastruktur und bestehenden Schwimmkursangeboten.

„Schwimmen bedeutet Freude, Bewegung und Gesundheit – vor allem aber kann es Leben retten. Deshalb ist es unser gemeinsames Ziel, möglichst vielen Kindern in Österreich den Zugang zu qualitativ hochwertigem Schwimmunterricht zu ermöglichen. Mit der österreichweiten Wasserflächen-Erhebung schaffen wir erstmals eine fundierte Datengrundlage, auf deren Basis-Angebote ausgebaut und bestehende Lücken geschlossen werden können“, erklärt MMag. Michaela Schmidt, Staatssekretärin für Sport.

OSV-Generalsekretärin Dr. Julia Powischer unterstreicht die Nachhaltigkeit des Projekts: „Mit LEARN TO SWIM schaffen wir die Grundlagen für qualitätsvollen Schwimmunterricht in Österreich. Von modernen Ausbildungsstandards über qualifiziertes Lehrpersonal bis hin zur österreichweiten Wasserflächen-Erhebung verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: Unabhängig vom Wohnort soll jede und jeder sicher schwimmen lernen können.“

Rund 1.200 Wasserflächen erfasst

Die Beteiligung der Gemeinden an der Wasserflächen-Erhebung war erfreulich hoch. Viele beantworteten den Fragebogen unmittelbar online, andere wurden telefonisch kontaktiert oder persönlich besucht. Aktuell umfasst die Datenbank bereits rund 1.200 Wasserflächen, weitere Standorte werden derzeit geprüft und ergänzt.

„Mit dieser Erhebung schaffen wir erstmals eine österreichweite Übersicht darüber, wo Schwimmunterricht tatsächlich möglich ist. Sie liefert eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung des Schwimmunterrichts und für zukünftige Investitionen in die Infrastruktur“, sagt Mag. Susanne Polansky, Bundeskoordinatorin des Projekts LEARN TO SWIM.

Hallenbäder bleiben das Nadelöhr

Die bisherigen Ergebnisse zeigen deutlich, wo Österreichs Schwimminfrastruktur an ihre Grenzen stößt. Besonders auffällig sind:

zu wenige Hallenbäder und Wasserflächen für den Ganzjahresbetrieb,

fehlende Kapazitäten für Kindergärten, Schulen, Schwimmschulen und Vereine,

regionale Unterschiede mit teilweise langen Anfahrtswegen sowie

die hohe Auslastung bestehender Hallenbäder,

die zunehmenden finanziellen Herausforderungen der Gemeinden beim Erhalt ihrer Hallenbäder. Viele Gemeinden kämpfen mit steigenden Betriebs- und Erhaltungskosten, wodurch dringend benötigte Wasserflächen langfristig gefährdet sind.

Auch Naturbäder wurden erhoben. Obwohl der OSV Schwimmunterricht aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht in Naturgewässern empfiehlt, stellen sie in manchen Regionen die einzige verfügbare Wasserfläche dar und wurden daher in die Erhebung aufgenommen.

Grundlage für zukünftige Entscheidungen

Die Wasserflächen-Erhebung schafft erstmals einen österreichweiten Überblick über die vorhandene Schwimminfrastruktur. Die Datenbank soll Vereinen, Schwimmschulen, Bildungseinrichtungen sowie Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern als Planungsinstrument dienen.

Die Ergebnisse sind auf www.oesterreichschwimmt.at bzw. www.oesterreich-schwimmt.at veröffentlicht und werden laufend aktualisiert.

Fotos zur Pressekonferenz: https://www.picdrop.com/bmwkms/fotos

Rückfragen:

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

Mathias Klein

Mobil: +43 664 78028687

E-Mail: [email protected]