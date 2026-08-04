„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Bis zu 743.000 bei vierter Ausgabe der Jubiläumsstaffel

Wien (OTS) -

Hohen Publikumszuspruch hatte auch die gestern, am Montag, dem 3. August 2026, gezeigte vierte Ausgabe der heurigen Jubiläumsstaffel der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ mit bis zu 743.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Schnitt wollten sich 712.000 bei einem Marktanteil von 34 Prozent die Sendung, in der Interviewerin und Gestalterin Nina Horowitz wieder sechs partnersuchende Menschen porträtierte, nicht entgehen lassen. In den jungen Zielgruppen 12-29 und 12-49 lag der Marktanteil bei 24 bzw. 20 Prozent.

Die nächste Folge mit sechs weiteren einsamen Herzen – diesmal aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Kärnten – steht bereits am Montag, dem 10. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 bzw. bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON auf dem Programm. TV-Dacapo-Termine gibt es samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

Alle Folgen der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar.