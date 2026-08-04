„True Stories“ in den Alpen: „In höchster Not – Bergretter im Einsatz: Luftrettung am Watzmann“ und „Tragödien und Wunder am Dachstein“

Wien (OTS) -

Wenn jede Minute zählt und die Natur keine Fehler verzeiht: ORF 1 und ORF ON zeigen am Donnerstag, dem 6. August 2026, ab 20.15 Uhr zwei Ausgaben von „True Stories“ über dramatische Ereignisse in den Alpen. In den Berchtesgadener Alpen stecken drei Männer in einem Steilhang fest und eine Gewitterfront nähert sich. Um diese gefährliche und spektakuläre „Luftrettung am Watzmann“ geht es in der vierten Ausgabe von „True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz“. Im Anschluss um 21.00 Uhr beleuchtet die Dokumentation „True Stories: Tragödien und Wunder am Dachstein“ drei Schicksale, die zeigen, wie nah Faszination und Gefahr beieinanderliegen.

„True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz“: Folge 4 „Luftrettung am Watzmann“ (20.15 Uhr)

In der vierten Folge der achtteiligen Dokuserie sind drei Freunde am Kleinen Watzmann in den Berchtesgadener Alpen von ihrer Kletterroute abgekommen und stecken nun in einem Steilhang in 2.100 Höhenmetern fest. Rettung ist nur aus der Luft möglich. Doch die Zeit drängt, denn am späten Nachmittag soll eine Gewitterfront mit Starkregen den Berg erreichen. Dieser Einsatz verlangt den Rettungskräften der Bergwacht Ramsau alles ab. Kaum haben sie die drei Männer gesichtet, zeigt sich das wahre Ausmaß der Notlage. Einer der Kletterer steht auf einem höher gelegenen, schwer zugänglichen Felsvorsprung, weshalb sich die Retter aufteilen müssen. Bergretter Andreas Punz fliegt mit den zwei leichter zugänglichen Bergsteigern ins Tal. Sein Kollege Lukas Wurm bleibt zurück und versucht, den Verstiegenen zu erreichen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

„True Stories: Tragödien und Wunder am Dachstein“ (21.00 Uhr)

Der Dachstein ist ein Berg voller Geschichte und Geschichten – hier entstand der erste Klettersteig der Welt, das Gebiet ist ein beliebtes Touristenziel und dennoch zeigt sich die Region immer wieder von ihrer unberechenbaren Seite. Drei außergewöhnliche und prägende Ereignisse im Dachstein-Massiv werden beleuchtet: Die Dokumentation rekonstruiert das Heilbronner Unglück von 1954, bei dem eine Schülergruppe in einen plötzlichen Schneesturm geriet und von der vorgesehenen Route Richtung Krippenstein abkam. Die dramatischen Stunden und die anschließende über einen Monat dauernde Suchaktion bewegten damals das ganze Land. Rund 30 Jahre später machte sich ein amerikanischer Armeeangestellter allein auf den Weg über den Hallstätter Gletscher. Ein Fehltritt ließ ihn meterweit in die Tiefe schlittern. Was folgte war ein wochenlanges Martyrium, das er selbst schriftlich auf Postkarten, die er mitgebracht hatte, festhielt. 2017 verschwand ein deutscher Wanderer in einer Doline – einem unscheinbaren Loch im Boden, das sich als mehrere Meter tiefe Falle entpuppte. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht befreien, abgeschnitten von der Außenwelt und ohne Mobilfunkempfang. Die Doku zeigt, wie nah Faszination und Gefahr am Dachstein beieinanderliegen. Drei Geschichten, drei Schicksale, drei Begegnungen mit der Macht der Natur – und jedes Mal bleibt bis zuletzt ungewiss, wie der Kampf gegen die Elemente ausgeht.