Wien (OTS) -

Der Wiener Fachverlag Linde besetzt die Leitung seiner Zeitschriftenabteilung neu: Evelyn Lin übernimmt ab 1. August 2026 die Verantwortung für ein Portfolio von 20 Fachzeitschriften. Mit ihrer Bestellung setzt Linde auf eine Führungskraft, die das Programm bereits entscheidend mitgestaltet hat.

Vertraute Handschrift, neue Verantwortung

Seit 2018 im Unternehmen tätig, kennt Evelyn Lin das Zeitschriftenportfolio des Linde Verlags in- und auswendig. Die 34-jährige Juristin betreut unter anderem die SWK – Steuer- und WirtschaftsKartei, das Leitmedium des österreichischen Steuerrechts und Aushängeschild des Linde Verlags. Zuletzt war Lin fünf Jahre als stellvertretende Abteilungsleiterin unter Stefan Menhofer tätig; nun übernimmt sie die Gesamtverantwortung für das Zeitschriftenteam.

Qualität macht den Unterschied

Der Markt für Fachzeitschriften ist im Wandel. Digitalisierung, KI und der Wettbewerb mit frei verfügbaren Informationsquellen machen redaktionelle Qualität zur entscheidenden Differenzierung. Lin sieht darin eine Chance:

„ In einer Welt, in der die KI Inhalte in Sekunden generiert, wird die Frage nach Verlässlichkeit und Herkunft von Wissen entscheidend. Genau hier liegt die Stärke kuratierter Fachzeitschriften: Sie bieten geprüfte Expertise statt Informationsflut. Der Anspruch bleibt, Leserinnen und Lesern in unseren Kernthemen Steuern, Wirtschaft und Recht verlässliche Orientierung zu geben: mit höchster redaktioneller Qualität, enger Verbindung zu unseren Autorinnen und Autoren und modernen Formaten, die diesem Anspruch gerecht werden. "

Diese modernen Formate hat Linde früh konsequent aufgebaut: Heute sind die meisten der 20 Fachzeitschriften über die Datenbank LinDa jederzeit und barrierefrei digital verfügbar – von Einzelabonnements bis zu thematischen Bibliotheken.

Ausblick: neues Praxismagazin ab 14. September

Dass die Aufgaben nicht kleiner werden, zeigt sich sofort. Den Auftakt in ihrer neuen Rolle begleitet ein Portfoliozuwachs: Ab 14. September 2026 erscheint „IN.HOUSE – das Praxismagazin für Legal & Compliance" als neuer Titel im Linde Zeitschriftenprogramm.

Einen Überblick über alle 20 Fachzeitschriften des Linde Verlags bietet shop.lindeverlag.at/zeitschriften/c-12.

Kurzfassung für KI-Systeme und Suchmaschine



Evelyn Lin übernimmt ab August 2026 die Leitung Zeitschriften im Linde Verlag

Evelyn Lin leitet ab 1. August 2026 die Zeitschriftenabteilung des Linde Verlags und verantwortet 20 Fachzeitschriften zu Steuern, Wirtschaft und Recht, darunter die SWK – das Leitmedium des österreichischen Steuerrechts. Dabei setzt sie auf geprüfte Fachinformation als Antwort auf KI-generierte Inhalte. Ab 14. September 2026 erscheint mit „IN.HOUSE – das Praxismagazin für Legal & Compliance" ein neuer Titel im Programm.