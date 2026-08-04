LH-Stv. Pernkopf bei Spatenstich: Waldland baut Standort aus

St. Pölten (OTS) -

Waldland baut in Oberwaltenreith ein hochmodernes, automatisiertes Hygienelager mit einem Gesamtvolumen von 5,5 Millionen Euro und damit seinen Standort deutlich aus. Das neue Betriebsgebäude umfasst eine Fläche von über 3.000 Quadratmeter und wird als zweigeschossige Lagerhalle errichtet. Mit Fertigstellung wird die Lagerkapazität fast verdoppelt.

„Diese Investition ist ein wichtiger Impuls für die gesamte Region und auch ein klares Bekenntnis für die langfristige Zusammenarbeit mit den bäuerlichen Betrieben, die als Zulieferer für die besten Rohstoffe sorgen. Betriebe wie Waldland stärken die regionale Wertschöpfung, sichern Arbeitsplätze und leisten einen wichtigen Beitrag, um unser Land an die Spitze zu bringen“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf bei der Waldland-Baustellenbesichtigung.

Das Waldviertler Unternehmen hat sich auf den Anbau von Heilpflanzen wie Mariendistel, Ginkgo, Johanniskraut, Primel, Gewürzen und Backsaaten wie Kümmel, Fenchel, Anis, Waldviertler Graumohn oder Küchen- und Teekräutern wie Schnittlauch, Petersilie, Thymian spezialisiert und exportiert seine Produkte weltweit.

Waldland-Geschäftsführer Franz Tiefenbacher erklärt: „Die Fertigstellung des neuen automatisierten Hygienelagers ist für Mitte 2027 geplant. Mit dieser Investition schafft Waldland dank der Unterstützung durch das Land Niederösterreich die Voraussetzungen für weiteres Wachstum, stärkt seine Lagerkapazitäten und optimiert die Lagerlogistik.“

Im Obergeschoss werden getrocknete Rohstoffe zwischengelagert, im Untergeschoss befindet sich das Fertigwarenlager, das Platz für die fertig aufbereiteten und verpackten Produkte bietet. Die Halle führt mit einem vierreihigen Verbindungstrakt zur bestehenden Ginkgohalle, die unter anderem eine LKW-Überladerampe, Überfahrrampen, ein Rückstellmusterlager sowie zusätzliche Lagerflächen umfasst.

Das vollautomatisierte Lager- und Transportsystem im Untergeschoss ermöglicht die automatische Ein- und Auslagerung der Waren. Damit werden Logistikprozesse effizienter gestaltet, eine intelligente Lüftungstechnik sorgt automatisch für optimale Lagerbedingungen. Sobald die Außenluft bessere Lagerverhältnisse bietet, wird die Hallenluft energieeffizient ausgetauscht.

„Jeder Euro, der Investitionen ermöglicht, Betriebe stärkt, Arbeitsplätze sichert und Niederösterreich weiterentwickelt, ist einer, der gut ausgeben ist und vielfach wieder zurückkommt. Das Land Niederösterreich bekennt sich zu einem starken und leistungsbereiten Wirtschaftsstandort und wird weiter für die beste Zukunft Niederösterreichs investieren“, stellt Pernkopf klar.

Weitere Informationen bei DI Jürgen Maier, Pressesprecher LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, T: +43 2742 9005 – 12704, M: +43 676 812 15283, E: [email protected]