durchblicker analysiert die Sommerreiseziele 2026: Südkorea boomt bei österreichischen Urlauber:innen

Wien (OTS) -

Der Trend zu Fernreisen nach Ostasien bleibt bei Österreichs Urlauber:innen ungebrochen. Während etablierte Destinationen wie Thailand und Japan weiterhin moderat zulegen, entwickeln sich Südkorea und die Volksrepublik China in diesem Sommer zu den größten Aufsteigern über alle Destinationen hinweg. Das zeigen die Vergleichsanfragen für Reiseversicherungen auf durchblicker.at im ersten Halbjahr 2026. [1] Die Nachfrage nach Reiseversicherungen für Südkorea stieg innerhalb eines Jahres um 63 Prozent und damit stärker als für jedes andere Fernreiseziel. Auf Platz zwei folgt China mit einem Plus von 34 Prozent. Zum Vergleich: Die Nachfrage nach Reiseversicherungen für Thailand erhöhte sich um 12 Prozent, jene für Japan um knapp 7 Prozent.

„K-Wave-Effekt“: Verändertes Reiseverhalten bei Destinationen in Ostasien

„Die Zahlen deuten auf eine Veränderung im Reiseverhalten der Ostasien-Urlauber:innen hin. Statt ausschließlich die etablierten Reiseziele in Fernost anzusteuern, interessieren sich offenbar immer mehr Urlauberinnen und Urlauber für Länder, die bislang nur vereinzelt auf den Wunschlisten heimischer Reisender standen“, erklärt Sarah Schwarzer, Versicherungsexpertin bei durchblicker. Gleichzeitig verlieren einige etablierte Fernreisedestinationen in anderen Weltregionen an Bedeutung. Trotz der Fußball-WM in Nordamerika zählen die USA (-20 Prozent) gemeinsam mit der Türkei (-22 Prozent) diesen Sommer zu den Reisezielen mit dem stärksten Nachfragerückgang.

Ein Treiber für die stark gestiegene Popularität Südkoreas dürfte der sogenannte „K-Wave-Effekt“ sein. Der weltweite Erfolg von koreanischer Popkultur wie etwa der K-Pop-Band BTS und Streaming-Hits wie Squid Game hat Südkorea in den vergangenen Jahren verstärkt ins Bewusstsein vieler Reisender gerückt. Dementsprechend ist Südkorea auch bei Reisenden unter 30 besonders gefragt: Während rund 46 Prozent der Anfragen nach Reiseversicherungen für Südkorea von unter 30-Jährigen stammen, sind es über alle Reiseziele hinweg lediglich 23 Prozent.

Warum Reiseversicherungen zunehmend wichtiger werden

Mit der zunehmenden Beliebtheit von fernen und weniger etablierten Reisezielen steigt auch die Bedeutung eines passenden Versicherungsschutzes. Gerade bei Reisen außerhalb Europas können medizinische Behandlungen oder ein notwendiger Rücktransport hohe Kosten verursachen. Zudem verschärfen manche Destinationen die Anforderungen an Reisende: Thailand prüft aktuell die Einführung einer verpflichtenden Krankenversicherung für ausländische Gäste, während Japan verstärkt gegen ausstehende medizinische Rechnungen von Tourist:innen vorgeht und Betroffenen künftig die Einreise verwehren könnte.

„Selten ist die erstbeste Versicherung aber die beste Wahl“, weiß Schwarzer. „Wer vergleicht, kann je nach Anbieter und Leistungsumfang deutlich sparen – nicht nur bei Einzelversicherungen, sondern auch bei Jahrespolizzen. Diese lohnen sich oft schon ab zwei Reisen pro Jahr.“ Im Vergleich zu zwei Einzelversicherungen sparen Familien [2] mit einem Jahresvertrag im Mittel 316 Ꞓ und Einzelreisende 50 Ꞓ. Neben Stornokosten decken umfassende Reiseversicherungen auch Gepäckverlust, Unfallkosten oder die Auslandskrankenversicherung ab. Gerade bei Reisen außerhalb der EU empfiehlt die Expertin, auf einen Versicherungsschutz zu setzen, der im Bedarfsfall auch Arzt- oder Spitalskosten übernimmt. Vorsicht ist jedenfalls bei Kreditkartenversicherungen geboten: Nicht jede Kreditkarte beinhaltet automatisch eine Reiseversicherung, die noch dazu für alle Mitreisenden gilt. Ein objektiver Versicherungsvergleich hilft daher nicht nur beim Sparen, sondern stellt auch sicher, dass der gewählte Schutz den eigenen Reisebedürfnissen entspricht.

Quellen

[1] Auswertung anonymisierter Reiseversicherungsvergleiche auf durchblicker.at, 1. Halbjahr 2026 (außereuropäische Reisen, Vollschutz ohne Selbstbehalt).

[2] „Familie" = 2 Erwachsene + 2 Kinder, Basis 83 real gerechnete Reiseprofile (Median: 5.600 Ꞓ Reisekosten, 14 Tage), „Einzelreisende" = 1 Erwachsener, 498 Profile (1.739 Ꞓ, 15 Tage). Verglichen wurde je Profil die doppelte günstigste Einzelpolizze mit der günstigsten Jahrespolizze, die dieselbe Reise auch abdeckt (Median).

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