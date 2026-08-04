Krimmler Wasserfälle bleiben Österreichs sichtbarste Wasserfälle auf Instagram

Wien (OTS) -

Die Krimmler Wasserfälle bleiben 2026 Österreichs sichtbarstes Wasserfall-Motiv auf Instagram. Zum Stichtag 16. Juli 2026 entfielen auf den Hashtag „Krimmler Wasserfälle“ mehr als 50.700 Instagram-Postings. Damit belegt das Naturschauspiel im Nationalpark Hohe Tauern Platz 1 unter den österreichischen Wasserfällen. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Myrafälle in Niederösterreich mit 16.300 Beiträgen und der Stuibenfall in Tirol mit 14.800 Beiträgen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des PR- und Kommunikationsdienstleisters APA-Comm, der nach 2020 zum zweiten Mal die Hashtag-Präsenz österreichischer Wasserfälle untersucht hat.

Im Vergleich zur Analyse aus dem Jahr 2020 haben die österreichischen Wasserfälle insgesamt deutlich an Reichweite auf der Fotoplattform gewonnen. Besonders ausgeprägt ist der Zuwachs bei den Krimmler Wasserfällen: Die Zahl der Instagram-Postings erhöhte sich von 22.600 auf 50.700. Dies entspricht einem Plus von rund 124 Prozent. Damit festigen die Krimmler Wasserfälle ihre Spitzenposition im APA-Comm-Instagram-Ranking und zählen mit ihrer Fallhöhe von insgesamt 380 Metern zu den besonders markanten Fotomotiven des Landes.

Myrafälle vor alpinen Wasserfällen

Den zweiten Platz nehmen die Myrafälle in Niederösterreich ein. Mit 16.300 Instagram-Postings gehört das Ausflugsziel südlich von Wien zu den am häufigsten geteilten Wasserfall-Motiven des Landes und behauptet sich damit vor mehreren größeren Wasserfällen im Alpenraum.

Tiroler Wasserfälle besonders oft im Bild

Der Tiroler Stuibenfall im Ötztal erreicht mit 14.800 Postings den dritten Platz. Mit einer Fallhöhe von 159 Metern und dem von Weitem sichtbaren Wasserstaub, der dem Stuibenfall seinen Namen gibt, ist er ein beliebtes Fotomotiv auf Instagram. Unter den Top-15 befinden sich neben dem Stuibenfall fünf weitere Tiroler Wasserfälle: Grawa-Wasserfall, Stuibenfälle, Dalfazer Wasserfall, Lehner Wasserfall und Umbalfälle. Tirol ist damit das präsenteste Bundesland in der APA-Comm-Wasserfall-Auswertung.

Gollinger Wasserfall und Traunfall komplettieren Top-5

Auf Rang 4 folgt der südlich von Hallein gelegene Gollinger Wasserfall mit 13.200 Postings. Für Hashtags mit 5.000 bis 10.000 Beiträgen weist Instagram keine exakten Einzelwerte aus; der Traunfall in Oberösterreich komplettiert daher mit einer Sichtbarkeit in diesem Bereich die Top-5 der beliebtesten österreichischen Wasserfälle auf Instagram.

Auch bei Hashtags mit weniger als 5.000 Beiträgen stellt Instagram keine exakten Werte bereit. Die Zahl der Postings zu den folgenden Naturschauplätzen liegt jeweils im Bereich von 1.000 bis 5.000: Grawa-Wasserfall (Tirol), Stuibenfälle (Tirol), Nixenfall (Oberösterreich), Wildensteiner Wasserfall (Kärnten), Riesachfälle (Steiermark), Dalfazer Wasserfall (Tirol), Lehner Wasserfall (Tirol), Johanneswasserfall (Salzburg), Umbalfälle (Tirol) und Salza Wasserfall (Steiermark).

Servicehinweis: APA-Images Special zu Österreichs Wasserfällen

Österreichs sichtbarste Wasserfälle nach Hashtags auf Instagram

1. Platz: Krimmler Wasserfälle (50.700 Postings)

2. Platz: Myrafälle (16.300 Postings)

3. Platz: Stuibenfall (14.800 Postings)

4. Platz: Gollinger Wasserfall (13.200 Postings)

5. Platz: Traunfall (5.000-10.000 Postings)

Weitere Wasserfälle im Bereich von 1.000 bis 5.000 Postings: Dalfazer Wasserfall, Grawa-Wasserfall, Johanneswasserfall, Lehner Wasserfall, Nixenfall, Riesachfälle, Salza Wasserfall, Stuibenfälle, Umbalfälle und Wildensteiner Wasserfall.

Methode

Die Kennzahlen basieren auf einer Auswertung öffentlich verfügbarer Instagram-Postings anhand der jeweiligen Hashtags. Bei uneindeutigen Begriffen, die nicht ausschließlich einem österreichischen Wasserfall zugeordnet werden können (z.B. Nixenfall), wurde der relevante Anteil mittels Stichproben ermittelt. Die Analyse legt den Fokus auf österreichische Wasserfälle; internationale Motive wurden nicht berücksichtigt.

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