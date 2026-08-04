AVISO: „Tag des militärischen Widerstands“ in der Roßauer Kaserne Bernardis-Schmid und am Heldenplatz

Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 7. August 2026, findet die Gedenkveranstaltung zum Tag des militärischen Widerstands statt. Dabei wird der Soldaten gedacht, die sich mit Mut und Verantwortungsbewusstsein dem NS-Regime widersetzten.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis zum 06. August 2026, 12:00 Uhr, unter +43 664 622 1005 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

09:45 Uhr Eintreffen Roßauer Lände 1, 1090 Wien

10:00 Uhr Beginn des Festaktes in der Lichthofaula mit Kranzniederlegung im Beisein von:

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums Georg Hoffmann,

Militärsuperindentent Karl Trauner

Ingeborg Heidlberger (Enkelin von Robert Bernardis)

10:45 Uhr Voraussichtliches Ende des Festaktes in der Roßauer Kaserne

11:30 Uhr Gedenkveranstaltung mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner vor dem Weiheraum beim äußeren Burgtor am Heldenplatz in Zusammenarbeit mit dem Heeresgeschichtlichen Museum

12:30 Uhr Pause mit Erfrischungen

14:00 Uhr „Was ist militärischer Widerstand? Perspektiven auf historische und koloniale Kontexte“ im Weltmuseum Wien

15:30 Uhr Voraussichtliches Ende der Diskussion

16:00 Uhr Vermittlungsprogramme des Heeresgeschichtlichen Museums im Äußeren Burgtor

18:00 Uhr Voraussichtliches Ende

Zeit und Ort:

Ab 09:45 Uhr Treffpunkt Roßauer Lände 1, 1090 Wien.