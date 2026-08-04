- 04.08.2026, 08:00:08
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AVISO: „Tag des militärischen Widerstands“ in der Roßauer Kaserne Bernardis-Schmid und am Heldenplatz
Am Freitag, dem 7. August 2026, findet die Gedenkveranstaltung zum Tag des militärischen Widerstands statt. Dabei wird der Soldaten gedacht, die sich mit Mut und Verantwortungsbewusstsein dem NS-Regime widersetzten.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis zum 06. August 2026, 12:00 Uhr, unter +43 664 622 1005 bzw. [email protected] ersucht.
Ablauf:
09:45 Uhr Eintreffen Roßauer Lände 1, 1090 Wien
10:00 Uhr Beginn des Festaktes in der Lichthofaula mit Kranzniederlegung im Beisein von:
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums Georg Hoffmann,
Militärsuperindentent Karl Trauner
Ingeborg Heidlberger (Enkelin von Robert Bernardis)
10:45 Uhr Voraussichtliches Ende des Festaktes in der Roßauer Kaserne
11:30 Uhr Gedenkveranstaltung mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner vor dem Weiheraum beim äußeren Burgtor am Heldenplatz in Zusammenarbeit mit dem Heeresgeschichtlichen Museum
12:30 Uhr Pause mit Erfrischungen
14:00 Uhr „Was ist militärischer Widerstand? Perspektiven auf historische und koloniale Kontexte“ im Weltmuseum Wien
15:30 Uhr Voraussichtliches Ende der Diskussion
16:00 Uhr Vermittlungsprogramme des Heeresgeschichtlichen Museums im Äußeren Burgtor
18:00 Uhr Voraussichtliches Ende
Zeit und Ort:
Ab 09:45 Uhr Treffpunkt Roßauer Lände 1, 1090 Wien.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
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