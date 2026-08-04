Hochschule Campus Wien: Agnes Sturma ist neue Departmentleiterin Gesundheitswissenschaften

Wien (OTS) -

Mit August 2026 übernimmt Dr.in scient. med. Agnes Sturma, BSc MSc die Leitung des Departments Gesundheitswissenschaften an der Hochschule Campus Wien. Zusätzlich verantwortet sie weiterhin die Studiengangsleitung Physiotherapie. Sie folgt auf Prof.in Andrea Hofbauer, MSc MBA, die das Department in den letzten Jahren maßgeblich weiterentwickelt hat und mit Herbst in den Ruhestand tritt.

Von der Absolventin zur Departmentleiterin

Agnes Sturma kennt die Hochschule Campus Wien seit vielen Jahren und aus unterschiedlichen Perspektiven. 2011 schloss sie das Bachelorstudium Physiotherapie ab, 2014 folgte das Masterstudium Health Assisting Engineering. Bereits währenddessen war sie ab 2012 an der Medizinischen Universität Wien im Klinischen Labor für Bionische Extremitätenrekonstruktion tätig. Dort arbeitete sie in einem interdisziplinären Team, in dem sie sowohl für die physiotherapeutische Betreuung von Patient*innen verantwortlich war als auch innovative Behandlungskonzepte entwickelte und wissenschaftlich aufbereitete. Im Anschluss an ihren Master vertiefte sie diese Tätigkeit im Rahmen ihres Doktoratsstudiums der angewandten medizinischen Wissenschaften, das sie eng mit ihrer klinischen Praxis verknüpfte. Parallel dazu kehrte Agnes Sturma als Lehrende und Forscherin an die Hochschule Campus Wien zurück und war im Studiengang Health Assisting Engineering tätig, den sie von 2015 bis 2016 auch interimistisch leitete. Es folgte eine mehrjährige Forschungsanstellung an der Medizinischen Universität Wien und am Imperial College London. Seit 2022 ist sie Studiengangsleiterin des Bachelorstudiums Physiotherapie und stärkt in ihrer Funktion die evidenzbasierte, forschungsgeleitete Lehre sowie die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Mit der Ernennung zur Departmentleiterin übernimmt Agnes Sturma nun das größte Department der Hochschule Campus Wien: „Das Department Gesundheitswissenschaften vereint exzellente Lehre, gelebte Praxisnähe und eine starke Forschungsorientierung. Diese Entwicklung weiter voranzutreiben und gemeinsam mit meinem Team die Gesundheitsberufe von morgen mitzugestalten, ist für mich eine große und zugleich sehr motivierende Aufgabe.“

Engagement für Forschung und Weiterentwicklung der Gesundheitsberufe

Agnes Sturma gilt als ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Rehabilitation nach nervenchirurgischen Eingriffen sowie der funktionellen Wiederherstellung von Extremitäten nach schweren Verletzungen oder Amputationen. Ihre wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich auf die Nachbehandlung von Nervenverletzungen sowie auf High-End-prothetische Versorgungen. Charakteristisch für ihre Tätigkeit ist dabei die ausgeprägte interdisziplinäre Ausrichtung: Viele ihrer Konzepte und Forschungsarbeiten bauen auf innovativen chirurgischen Interventionen auf und integrieren in der Rehabilitation moderne Technologien, die sie auch aufgrund ihrer Studienerfahrungen an der TU Wien fundiert einordnen kann.

Sichtbare Expertise in Forschung und Fachcommunity

Agnes Sturmas hohe fachliche Expertise zeigt sich weiters in zahlreichen Vorträgen auf nationalen und internationalen Konferenzen, bei Publikationen in Tagungsbänden und Fachbüchern sowie in peer-reviewten wissenschaftlichen Artikeln. Mehrere internationale Auszeichnungen unterstreichen ihre herausragende Kompetenz und ihren Beitrag zur Weiterentwicklung des Fachgebiets. Neben ihrer Tätigkeit in Lehre und Forschung engagiert sich Agnes Sturma auch ehrenamtlich – unter anderem im Berufsverband Physio Austria als Gründungsmitglied und Koordinatorin des Netzwerks Forschung in der Physiotherapie.

Ein interprofessionelles Fundament für die Zukunft

„Das Department Gesundheitswissenschaften vereint eine außergewöhnliche inhaltliche Vielfalt – das verlangt nach einer Führung, die fachliche und wissenschaftliche Tiefe mit strategischem Weitblick verbindet. Mit Agnes Sturma übernimmt eine Expertin diese Funktion, die umfassende Forschungserfahrung, Leitungskompetenz und eine starke institutionelle Verankerung mitbringt. Mein besonderer Dank gilt zugleich Andrea Hofbauer für ihr langjähriges und prägendes Engagement im Department und an der gesamten Hochschule“, sagt Rektor Heimo Sandtner. „In den vergangenen Jahren konnten wir das Department in zentralen Bereichen weiterentwickeln – von der Stärkung der Interprofessionalität bis zur konsequenten Forschungsorientierung. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir die Vielfalt an Disziplinen zu einem gemeinsamen, starken Ganzen formen konnten. Ich danke allen Kolleg*innen, Studierenden sowie Partner*innen und wünsche Agnes Sturma für die Weiterentwicklung des Departments viel Erfolg und Gestaltungsfreude“, so Andrea Hofbauer abschließend.

Department Gesundheitswissenschaften: Alle Health Professionals unter einem Dach

Im Department Gesundheitswissenschaften der Hochschule Campus Wien werden alle sieben gesetzlich geregelten gehobenen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Gesundheitsberufe – Biomedizinische Analytik, Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, Orthoptik, Physiotherapie, Radiologietechnologie – sowie Hebammen ausgebildet. Die Masterprogramme Health Studies und Health Assisting Engineering und die Akademischen Hochschullehrgänge Funktionsdiagnostik, Histopathologie, Sonography und Zytologie komplementieren das Studienangebot. Dieses Portfolio ist einzigartig in Österreich. Weiters zählen die Forschungszentren Gesundheitswissenschaften und Digital Health and Care zum Department.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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