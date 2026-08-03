ÖVP – Gorlitzer/Olischar: Gigafactory-Aus ist Bankrotterklärung der SPÖ-Neos-Stadtregierung

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt der Wissenschaftssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Michael Gorlitzer, am Aus für die geplante KI-Gigafactory in Wien. „Was hier als rot-pinkes Prestigeprojekt verkauft wurde, ist krachend gescheitert – und die Verantwortung dafür liegt eindeutig bei der SPÖ-Neos-Stadtregierung. Man hat großspurig einen Letter of Intent unterschrieben, aber offenbar nicht die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen, um bei der EU tatsächlich zu überzeugen“, so Gorlitzer.

Rechenzentrum ja – aber wie?

Besonders kritisiert Gorlitzer die Kommunikationsstrategie der SPÖ-Neos-Stadtregierung: „Man hält vollmundig an der Idee eines Rechenzentrums fest, kann aber bis heute nicht sagen, wie, wo und mit wem das umgesetzt werden soll. Das ist unseriös. Wien braucht keine weiteren Ankündigungen, sondern einen klaren Fahrplan.“

Die bereits getätigten Vorarbeiten dürften laut Gorlitzer nicht verloren gehen: „Wenn schon Standortanalysen und Vorbereitungen existieren, dann muss man diese jetzt nutzen – etwa um die Abwärme eines künftigen Rechenzentrums in das Fernwärmenetz einzuspeisen. Das wäre ein konkreter Beitrag zur klimafreundlichen Wärmeversorgung der Stadt. Aber auch dazu hört man von der Stadtregierung nur Lippenbekenntnisse, keine Termine, keine Zahlen, keine Partner.“

Standortpolitik ohne Zukunftsstrategie

Auch die Planungssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar, sieht im Scheitern des Projekts eine vertane Chance für Wien: „Die Ansiedlung einer KI-Gigafactory hätte Wien als Innovations- und Technologiestandort nachhaltig stärken können. Gerade bei Zukunftstechnologien braucht es eine aktive Standortpolitik mit geeigneten Flächen, moderner Infrastruktur und verlässlichen Rahmenbedingungen. Stattdessen erleben wir einmal mehr, dass die SPÖ-Neos-Stadtregierung große Ankündigungen macht, bei der Umsetzung aber scheitert.“

Forderung nach Transparenz

„Wien kann es sich nicht leisten, bei Zukunftstechnologien den Anschluss zu verlieren. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss jetzt offenlegen, wie es weitergeht, welche konkreten Schritte gesetzt werden und wie der Innovationsstandort Wien künftig gestärkt werden soll. Ankündigungen allein reichen nicht mehr aus“, betonen Gorlitzer und Olischar abschließend.