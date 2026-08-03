Mariazeller Bergwelle feiert spektakuläres Comeback bei den Konzerten am Bergsee

Mariazell (OTS) -

Mit einem eindrucksvollen Highlight wurde am vergangenen Wochenende beim restlos ausverkauften zweiten „Konzert am Bergsee" des Jahres die Rückkehr der Mariazeller Bergwelle eingeläutet. Gleich zwei nationale Musikstars, Folkshilfe und Caro Fux, begeisterten das Publikum auf der Seebühne mit einem mitreißenden Doppel-Konzert. Für den größten Wow-Moment sorgte jedoch eine spektakuläre Wasser- und Lasershow im Bergsee, die erstmals wieder Teil des Veranstaltungserlebnisses war.

Künftig werden die beliebten Open-Air-Konzerte wieder unter dem Titel „Mariazeller Bergwelle“ stattfinden. Die Kombination aus hochkarätigen Live-Acts und der eindrucksvollen Wasser- und Lasershow macht die Veranstaltungsreihe zu einem einzigartigen Erlebnis in der Region und einem der stimmungsvollsten Live-Musik-Erlebnisse Österreichs.

Für die verbleibenden zwei Konzerte (Thorsteinn Einarsson und LEMO (7.8.) sowie Gert Steinbäcker und Sassy (26.8.)) sind noch Restkarten online auf www.burgeralpe.at verfügbar.

Die spektakuläre Wasser- und Lasershow wird jedoch nicht nur bei den Konzerten zu sehen sein: Bereits ab kommendem Samstag begeistert sie im regulären Tagesbetrieb der Bürgeralpe im Halbstundentakt große und kleine Besucherinnen und Besucher. Auch während der neuen Lichtergärten auf der Bürgeralpe im Herbst und Winter wird die Wassershow wieder ein besonderes Highlight des Programms sein.