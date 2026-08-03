  • 03.08.2026, 14:28:33
  • /
  • OTS0082

Mariazeller Bergwelle feiert spektakuläres Comeback bei den Konzerten am Bergsee

Mariazeller Bergwelle feiert spektakuläres Comeback bei den Konzerten am Bergsee
Mariazell (OTS) - 

Mit einem eindrucksvollen Highlight wurde am vergangenen Wochenende beim restlos ausverkauften zweiten „Konzert am Bergsee" des Jahres die Rückkehr der Mariazeller Bergwelle eingeläutet. Gleich zwei nationale Musikstars, Folkshilfe und Caro Fux, begeisterten das Publikum auf der Seebühne mit einem mitreißenden Doppel-Konzert. Für den größten Wow-Moment sorgte jedoch eine spektakuläre Wasser- und Lasershow im Bergsee, die erstmals wieder Teil des Veranstaltungserlebnisses war.

Künftig werden die beliebten Open-Air-Konzerte wieder unter dem Titel „Mariazeller Bergwelle“ stattfinden. Die Kombination aus hochkarätigen Live-Acts und der eindrucksvollen Wasser- und Lasershow macht die Veranstaltungsreihe zu einem einzigartigen Erlebnis in der Region und einem der stimmungsvollsten Live-Musik-Erlebnisse Österreichs.

Für die verbleibenden zwei Konzerte (Thorsteinn Einarsson und LEMO (7.8.) sowie Gert Steinbäcker und Sassy (26.8.)) sind noch Restkarten online auf www.burgeralpe.at verfügbar.

Die spektakuläre Wasser- und Lasershow wird jedoch nicht nur bei den Konzerten zu sehen sein: Bereits ab kommendem Samstag begeistert sie im regulären Tagesbetrieb der Bürgeralpe im Halbstundentakt große und kleine Besucherinnen und Besucher. Auch während der neuen Lichtergärten auf der Bürgeralpe im Herbst und Winter wird die Wassershow wieder ein besonderes Highlight des Programms sein.

Rückfragen & Kontakt

Erlebnis Bürgeralpe BetriebsgmbH
Sieglinde Kleinhofer
Telefon: 03882/2555
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.buergeralpe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | Z18

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Mariazeller Bergwelle feiert spektakuläres Comeback bei den Konzerten am Bergsee [Bild, 147.53KB]
Vorschau Bild von Mariazeller Bergwelle feiert spektakuläres Comeback bei den Konzerten am Bergsee [Bild, 153.97KB]
Vorschau Bild von Mariazeller Bergwelle feiert spektakuläres Comeback bei den Konzerten am Bergsee [Bild, 264.18KB]

Bürgeralpe Mariazell

Rückfragen & Kontakt

Erlebnis Bürgeralpe BetriebsgmbH
Sieglinde Kleinhofer
Telefon: 03882/2555
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.buergeralpe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright