SPÖ erteilt Forderungen nach Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters klare Absage

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont heute, Montag, dass die SPÖ allen Forderungen nach einer Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters eine klare Absage erteilt. „Eine sichere Pension ist eine Frage des Respekts vor der Lebensleistung arbeitender Menschen. Hackln bis 70 wird es mit der SPÖ nicht geben!“, so Seltenheim. „Der Vorschlag, den Pensionsantritt an die Arbeitszeit zu koppeln, würde Akademiker*innen deutlich benachteiligen und die Arbeitslosigkeit unter älteren Menschen stark ansteigen lassen“, so Seltenheim. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Statt bei den arbeitenden Menschen die Daumenschrauben anzuziehen, müssen Betriebe in die Pflicht genommen werden. Sie sollen ältere Beschäftigte einstellen und dafür sorgen, dass Arbeitnehmer*innen länger gesund im Erwerbsleben bleiben können“, sagt Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Schon jetzt erreichen viele Menschen das Pensionsantrittsalter nicht gesund – viele Arbeitnehmer*innen müssen direkt aus dem Krankenstand in Pension gehen. Daher ist die Forderung, das gesetzliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen, kontraproduktiv“, so Seltenheim, der betont, dass die Bundesregierung zahlreiche Maßnahmen beschlossen hat, um ältere Arbeitnehmer*innen zu stärken und das Pensionssystem abzusichern.

„Mit der Teilpension ermöglichen wir älteren Arbeitnehmer*innen, länger gesund im Erwerbsleben zu bleiben. Damit verringern wir die Lücke zwischen faktischem und gesetzlichem Pensionsantrittsalter. Und die Aktion 55Plus schafft Chancen für ältere Langzeitarbeitslose durch existenzsichernde soziale Arbeit wie zum Beispiel Senior*innentaxis am Land“, so Seltenheim. (Schluss) ls/bj