ORF im Juli 2026: 34,6 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) -

Die ORF-Sendergruppe erreichte im Juli 2026 u. a. mit neuen „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“-Folgen, Fiction-Hits Marke „Himmel, Hergott, Sakrament“ und natürlich der FIFA Fußball-WM 2026 einen Marktanteil von 34,6 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,320 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 44,0 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit erreichte der ORF nach dem Fünf-Jahres-Rekord vom April, dem Zehn-Jahres-Bestwert im Mai und dem Rekord seit 2021 im Juni nun auch den höchsten Juli-Wert seit fünf Jahren. ORF 1 erreichte mit 13,0 Prozent Marktanteil den Topwert seit 2018.

Weitere Key-Facts zum Juli 2026

ORF 1: 1,855 Millionen Seher:innen (13,0 Prozent Marktanteil), ORF 2: 2,363 Millionen Seher:innen (18,8 Prozent MA), ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 41,5 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten:

„Fußball-WM Finale: Spanien – Argentinien“, 1. Hz (19. Juli)

2,267 Millionen Zuschauer:innen, 64 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM Halbfinale: Frankreich – Spanien“, 2. Hz (14. Juli)

1,747 Millionen Zuschauer:innen, 64 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM Viertelfinale: Spanien – Belgien“, 2. Hz (10. Juli)

1,147 Millionen Zuschauer:innen, 55 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM Achtelfinale: Argentinien – Ägypten“, 2. Hz (7. Juli)

1,046 Millionen Zuschauer:innen, 47 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild“ (27. Juli)

1,010 Millionen Zuschauer:innen, 54 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM Achtelfinale: Frankreich – Marokko“, 1. Hz (9. Juli)

980.000 Zuschauer:innen, 48 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM Sechzehntelfinale: England – Elfenbeinküste“, 2. Hz (1. Juli)

960.000 Zuschauer:innen, 39 Prozent Marktanteil

„Fußball-WM Achtelfinale: Brasilien – Norwegen“, 1. Hz (5. Juli)

953.000 Zuschauer:innen, 45 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (27. Juli)

914.000 Zuschauer:innen, 56 Prozent Marktanteil

„Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ (20. Juli)

798.000 Zuschauer:innen, 34 Prozent Marktanteil

Juli-Topwerte in ORF 1

-- das Interesse der Fans an der ORF-Live-Übertragung vom WM-Finale am 19. Juli war enorm: Bis zu 2,436 Millionen und im Schnitt 2,267 Millionen bei 64 Prozent Marktanteil ließen sich die erste Halbzeit von Spanien – Argentinien nicht entgehen. In den jungen Zielgruppen wurden 77 Prozent MA (E-49 Jahre) bzw. 88 Prozent MA (E-29 Jahre) erreicht; damit war das WM-Finale 2026 die meistgesehene ORF-Sendung seit dem Jahr 2020 („Zeit im Bild“ zum Thema Corona); in der zweiten Halbzeit der Verlängerung um Mitternacht waren noch immer im Schnitt 2,076 Millionen Fans bei 77 Prozent Marktanteil via ORF 1 live dabei und auch die WM-Feierlichkeiten danach (bis 0.50 Uhr) sahen im Schnitt 995.000 bei 68 Prozent Marktanteil.

-- bereits ab 11. Juni zeigte der ORF in einer Gesamtlänge von rund 150 Stunden 52 der 104 WM-Spiele, insgesamt wurden mit der Berichterstattung 6,584 Millionen (weitester Seherkreis) Fußballfans erreicht, das entspricht 87 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Allein am WM-Finaltag lag der weiteste Seherkreis bei 4,009 Millionen, das sind 53 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Juli-Topwerte in ORF 2

-- die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ weiterhin auf Erfolgskurs: Die am 27. Juli ausgestrahlte dritte Sendung der Jubiläumssaison sahen bis zu 829.000 Zuschauerinnen und Zuschauer; im Schnitt waren 796.000 bei einem Marktanteil von 36 Prozent dabei; in den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 lag der Marktanteil bei 27 bzw. 22 Prozent, damit erreichte die 30. Staffel der ORF-Kultproduktion ihre bisherigen Bestwerte.

-- „Himmel, Herrgott, Sakrament“: Die erste neue Folge („Schlafen“) von Staffel zwei der ORF/BR-Serie rund um einen von Stephan Zinner dargestellten Pfarrer, der Herausforderungen mit unkonventionellen Methoden begegnet, wollten sich am 22. Juli bis zu 669.000 und durchschnittlich 651.000 Zuschauer:innen (vorläufige Gewichtung) bei 32 Prozent Marktanteil (12+) nicht entgehen lassen; das Interesse an der zweiten Episode „Frei sein“ um 21.05 Uhr war sogar noch größer, wie Reichweiten von bis zu 681.000 und durchschnittlich 645.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 31 Prozent Marktanteil zeigen.

Juli-Topwerte in ORF III

-- das Reichweiten-Ranking führt „Der Amsterdam Krimi“ vom 22. Juli mit 139.000 Reichweite und 7 Prozent Marktanteil an, vor den Highlights von „Woodstock der Blasmusik“ am 3. Juli mit 115.000 RW und 5 Prozent MA und „Andreas Vitasek – Best of Tafelrunde“ am 20. Juli mit 104.000 RW und 6 Prozent MA.

Streaming-Rekorde im Juli

Gleich mehrere Rekorde verbuchten die ORF-Video-Streams im Juli, insbesondere durch die Nutzung über den digitalen Flagshipstore ORF ON und nicht zuletzt dank des immens großen Interesses an der Fußball-WM: So gab es mit einem Gesamtnutzungsvolumen von 689 Millionen Minuten, 171 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 20,5 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) neue Juli-Höchstwerte bei allen drei Kennwerten der Online-Bewegtbild-Messung seit ihrer Einführung im Jahr 2017 für die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF. Absoluten ORF-Rekord erzielte außerdem der Stream der zweiten Halbzeit des Fußball-WM-Finales (19. Juli) mit einer Durchschnittsreichweite von 352.000. Auch die On-Demand-Videos von der WM, speziell die zusätzlichen Highlight-Videos, waren stark nachgefragt – allen voran die „10 Minuten Highlights“ von Brasilien – Norwegen mit einer Durchschnittsreichweite von 61.000. (Quelle: AGTT/GfK TELETEST Zensus, in Österreich, vorläufige Zahlen). Ebenfalls sehr gut genutzt wurden im Juli auch Highlights aus dem fiktionalen und Unterhaltungsbereich wie z. B. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ oder „Himmel, Herrgott, Sakrament“, ebenso wie Schwerpunkte im Infobereich und weitere Sport-Streams (z. B. Formel 1).