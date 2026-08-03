ORF-Festspielempfang 2026: Salzburg auf allen Kanälen

Wien (OTS) -

Auch 2026 sind die weltberühmten Salzburger Festspiele wieder wichtiger Bestandteil des opulenten ORF-Kultursommers (Details unter https://presse.ORF.at): Rund sechs Wochen lang übertragen, berichten und produzieren ORF 2, ORF III, 3sat, das ORF-Landesstudio, das Kulturradio Ö1 sowie das ORF.at-Netzwerk umfassend aus der Salzach-Metropole – mit einem vielfältigen Angebot aus hochkarätigen Konzerten und Opern, begleitenden Dokumentationen, Kulturmagazinen und Gesprächsformaten sowie aktueller Berichterstattung. Anlässlich der gestrigen (2. August) Premiere der Neuinszenierung von Richard Strauss‘ Oper „Ariadne auf Naxos“, die als einer der zahlreichen Höhepunkte des umfangreichen ORF-Programmschwerpunkts aus Salzburg live in Ö1 übertragen wurde (weiterhin auf ORF Sound verfügbar) bzw. gleich zweimal im Fernsehen zu erleben sein wird – am 15. August um 20.15 Uhr in 3sat und am 24. August um 22.30 Uhr in ORF 2 – lud ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zum traditionellen jährlichen Festspielempfang des ORF ins Große Festspielhaus. Im Zentrum der von ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl moderierten Veranstaltung, an der rund 100 geladene hochkarätige Gäste aus Kunst und Kultur, Medien, Wirtschaft und Politik teilnahmen – allen voran Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, seitens der Salzburger Festspiele Interimsintendantin Karin Bergmann, Festspielpräsidentin Kristina Hammer, der Kaufmännische Direktor Lukas Crepaz sowie Konzert- und Medienchef Axel Hiller –, stand die erfolgreiche Partnerschaft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit dem weltberühmten Kulturfestival.

Thurnher: „Freude, Auftrag und Auszeichnung zugleich“

„Die Salzburger Festspiele sind ein Aushängeschild österreichischer Kultur und Identität – und wenn sich Salzburg im Sommer in eine Bühne für die Welt verwandelt, ist der ORF als verlässlicher Medienpartner seit nun mehr als einem Jahrhundert wesentlicher Teil des kulturellen Aufbruchs“, sagt ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. „Diese langjährige Verbindung beruht auf einem gemeinsamen Verständnis von Qualität, künstlerischer Neugier und Verantwortung für das kulturelle Erbe unseres Landes. Als öffentlich-rechtlicher Rundfunk bringt der ORF seine ganze Stärke ein: journalistische und produktionstechnische Kompetenz, die größte mediale Bühne Österreichs sowie den Anspruch, allen Menschen einen freien Zugang zur Kunst zu ermöglichen. So wird eines der bedeutendsten Kulturereignisse der Welt – auch dank unserer ausgezeichneten Zusammenarbeit mit Unitel – weit über Salzburg hinaus erlebbar. Dass wir diese besondere Erfolgsgeschichte heuer fortschreiben können, ist uns Freude, Auftrag und Auszeichnung zugleich“, so die ORF-Chefin.

Direktorium der Salzburger Festspiele, Kristina Hammer, Karin Bergmann und Lukas Crepaz: „Umfangreiche Erfüllung des ORF-Kulturauftrags verstärkt internationale Strahlkraft“

„Die Salzburger Festspiele erzeugen jeden Sommer den künstlerischen Ausnahmezustand und begrüßen Jahr für Jahr über 250.000 Besucherinnen und Besucher. Dank der Zusammenarbeit mit dem ORF können auch die Menschen, die nicht vor Ort sind, das herausragende Festspielprogramm miterleben. Das ist gelebte Teilhabe und somit ein wichtiger Beitrag zur kulturellen Bildung für jedermann (und jedefrau!). Opern- und Konzertübertragungen wie die diesjährigen Neuinszenierungen ‚Ariadne auf Naxos‘, ‚Carmen‘ und ‚Saint François d’Assise‘ sowie ‚Der Prinz von Homburg‘ (konzertant), die Wiener Philharmoniker mit den Dirigenten Riccardo Muti, Christian Thielemann und Tugan Sokhiev wechseln sich mit zahlreichen Interviews und Schwerpunktsendungen ab – bis hin zu einer Dokumentation über das Bauprojekt Festspielbezirk 2030. Auch die kostenfreien Siemens Fest>Spiel>Nächte unter freiem Himmel auf dem Kapitelplatz sind ein wichtiger Teil dieses Angebots für die Salzburgerinnen und Salzburger sowie für Kulturbegeisterte aus aller Welt und ergänzen das Programm der Salzburger Festspiele auf schönste Weise! Dass der ORF auch in Zeiten notwendiger Sparmaßnahmen den Kulturauftrag umfangreich erfüllt und den Festspielen als verlässlicher Partner, zusammen mit Unitel, zur Seite steht, verstärkt die internationale Strahlkraft weit über die Grenzen Österreichs hinaus.“

Edtstadler: „ORF zentraler Partner“

„Die Salzburger Festspiele sind das kulturelle Herz Salzburgs und das internationale Aushängeschild unserer Republik“, betont Landeshauptfrau Mag. Karoline Edtstadler. „Allein heuer bieten die Festspiele an insgesamt 45 Tagen 171 Aufführungen und 37 Vorstellungen im Jugendprogramm jung & jede*r. Der ORF ist dabei ein zentraler Partner, der mit seinen Produktionen Opern, Konzerte und Schauspiel aus Salzburg in die Welt trägt und das in seinem Programm sowie im Rahmen der Siemens Festspielnächte vor der großartigen Kulisse des Kapitelplatzes erlebbar macht.“

Der Einladung der ORF-Generaldirektorin zum Festspielempfang in Salzburg waren weiters u. a. gefolgt: die langjährige Präsidentin der Salzburger Festspiele Helga Rabl-Stadler, der Vorstand der Wiener Philharmoniker Daniel Froschauer, aus dem Leading-Team von „Ariadne auf Naxos“ u. a. Dirigent Manfred Honeck und Dramaturg Till Briegleb, „Jedermann“ Philipp Hochmair mit weiteren Mitgliedern des „Jedermann“-Ensembles, darunter Christoph Luser, Daniela Ziegler, Nicole Beutler und Arthur Klemt, weiters Siegbert Stronegger vom Vorstand der Freunde der Salzburger Festspiele, Wolfram Igor Derntl, Opernsänger und Präsident der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, Salzburgs Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, die für die gemeinsame Kooperation Siemens Fest>Spiel>Nächte verantwortliche Projektleiterin Katharina Swoboda (Head of Communications Siemens), Musikproduzent Thomas Rabitsch mit Produzentin und Gattin Anja Rabitsch, Filmemacher und Produzent Tommy Schmidle u. v. m.

Seitens des ORF nahmen u. a. teil: die Salzburger Landesdirektorin Waltraud Langer, Kathrin Zierhut-Kunz, kaufmännische Geschäftsführerin ORF III, Ö1-Chef Kurt Reissnegger, ORF-Salzburg-Chefredakteur Gerd Schneider, weiters die ORF-Stiftungsrats- und Publikumsratsmitglieder Ulrike Domany-Funtan, Florian Gass, Philip Ginthör, Heinz K. Becker, Birgit Mair-Markart und Gabriele Zgubic-Engleder, ihres Zeichens auch Publikumsratsvorsitzende, außerdem Brüssel-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter, die Moderatorinnen und Moderatoren Teresa Vogl, Peter Schneeberger, Romy Seidl-Laux, Martin Ferdiny und Peter Fässlacher sowie seitens ORF-Hauptkoproduktionspartner UNITEL blue Managing Director Ernst Buchrucker und Magdalena Herbst (Head of Production).

Die weiteren Höhepunkte der Salzburger Festspiele im ORF

Nach dem vom ORF Salzburg produzierten Live-Festakt zur Festspieleröffnung und der bereits erwähnten „Ariadne auf Naxos“ zählen zu den weiteren ORF-Höhepunkten aus Salzburg u. a. die Neuinszenierung von „Carmen“ (live-zeitversetzt am 8. August um 20.15 Uhr in ORF 2) mit dem Rollendebüt von Starsopranistin Asmik Grigorian in der Titelpartie, weiters „Il viaggio a Reims“ (9. August, 20.15 Uhr, ORF III) als Übernahme der heurigen Pfingstfestspiele, außerdem mit „Saint François d’Assise“ (4. August, live, 17.00 Uhr, Ö1) und der konzertanten Aufführung von „Der Prinz von Homburg“ (20. August, live, 19.30 Uhr, Ö1) zwei weitere, ausschließlich im Radio gespielte Opernneuproduktionen.

Im ORF-Fernsehen sind unter dem Titel „Französische Impressionen mit Lang Lang“ (30. August, 9.50 Uhr, ORF 2) Höhepunkte eines Konzerts der Wiener Philharmoniker mit Tugan Sokhiev am Dirigentenpult zu erleben. Starpianist Lang Lang interpretiert Maurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur, gefolgt von Claude Debussys Orchesterwerk „La Mer“. Ö1 sendet das ganze Konzert, bei dem außerdem auch Sergej Prokofjews Suite aus dem Ballett „Romeo und Julia“ erklingt, am 13. September um 11.03 Uhr.

Ö1 präsentiert heuer insgesamt 19 Konzerte und Opern der Salzburger Festspiele, sieben davon live – darunter die bereits erwähnten Premieren von „Ariadne auf Naxos“, „Saint François d’Assise“ und „Der Prinz von Homburg“. In der Ö1-„Matinee“ (sonntags, 11.03 Uhr) stehen vier Konzertübertragungen live aus Salzburg auf dem Programm: zwei vom Mozarteumorchester Salzburg gespielte Konzerte mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart – eines mit Pianist Alexander Melnikov unter dem Dirigat von Roberto González-Monjas (9. August), das zweite mit Petr Popelka am Pult (16. August); weiters zwei Auftritte der Wiener Philharmoniker – mit Giuseppe Verdis „Messa da Requiem“, gesungen von Iwona Sobotka, Marianne Crebassa, Michael Spyres, Maharram Huseynov und der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor unter der Leitung von Riccardo Muti (15. August); der zweite mit Violinist Augustin Hadelich und Dirigent Christian Thielemann (23. August) sowie Werken von Johannes Brahms.

Als Aufzeichnung sendete Ö1 bereits ein Konzert des Ensembles Vox Luminis mit Violinistin Amandine Beyer und Pianist Francesco Piemontesi unter der Leitung von Lionel Meunier mit Werken von Heinrich Ignaz Franz Biber und Franz Liszt sowie einen Auftritt der Wiener Philharmoniker unter Gustavo Dudamel mit Gustav Mahlers 2. Symphonie, gesungen von Ying Fang, Nadezhda Karyazina und dem Wiener Singverein (beide nachzuhören auf ORF Sound).

Zu den weiteren Highlights in Ö1 zählen u. a. „To be or not to be – Ein Shakespeare-Abend“ mit Georg Nigl, Dörte Lyssewski und Alexander Gergelyfi (13. August, 19.30 Uhr), Orgelwerke von Olivier Messiaen gespielt von Olivier Latry (21. August, 19.30 Uhr) oder das Preisträgerkonzert des „Herbert von Karajan Young Conductors Award 2025“ (28. August, 19.30 Uhr) mit dem jungen deutschen Dirigenten Christian Blex am Pult des ORF Radio-Symphonieorchester Wien.

Umfangreiche Berichterstattung und Begleitprogramme, 25. Siemens Fest>Spiel>Nächte

Ergänzend zu den zahlreichen Konzerten und Opern, die für die Ausstrahlung in Ö1 großteils das ORF-Landesstudio Salzburg produziert, bietet der ORF-Schwerpunkt zu den Salzburger Festspielen 2026 umfassende Berichterstattung und Begleitprogramme. So befassen sich – neben TV-Beiträgen in mehreren „kulturMONTAG“-Sendungen sowie dem bereits am 27. Juli gezeigten monothematischen „kulturMONTAG Spezial aus Salzburg“ (weiterhin abrufbar auf ORF ON) – Sendungen des werktäglichen Magazins „Kultur Heute“ (19.40 Uhr) sowie vier vom ORF Salzburg produzierte Ausgaben „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ (31. Juli bis 21. August, freitags, 18.30 Uhr, ORF 2; Dacapos von 2. bis 23. August, sonntags, 11.00 Uhr, ORF III) mit dem Festivalgeschehen. In seinem Beitrag zur neunteiligen ORF-2-Bundesländerreihe „Sommerbühne“ präsentierte das ORF-Landesstudio am 1. August (weiterhin abrufbar auf ORF ON) unter dem Motto „Jedermann und überall“ einen kulturellen Streifzug. Zusätzlich widmen sich in ORF 2 die „Seitenblicke“ (20.05 Uhr) und „Seitenblicke Sommerbühne“ (freitags, 21.50 Uhr) regelmäßig den Festspielen, ebenso wie die werktäglichen Magazine „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr) und „Studio 2“ (17.30 Uhr).

Auch im Kulturradio Ö1 gibt es begleitend zu den Übertragungen aktuelle Festspielberichte in den Ö1-„Journalen“, dem „Kulturjournal“ und „Intrada“, weiters fand am Eröffnungstag, dem 26. Juli, der „Ö1 Kulturtalk“ (abrufbar auf ORF Sound) in Salzburg statt.

Das vom ORF Salzburg produzierte Talkformat „Radio Salzburg Café“ (19. bis 23. August, sonntags, 9.00 Uhr) sendet auch diesen Sommer wieder eine Festspiel-Edition mit Künstlergesprächen.

Das Festspielgeschehen in Salzburg ist auch Thema der aktuellen Berichterstattung diverser Channels des ORF.at-Netzwerks, von salzburg.ORF.at und news.ORF.at über oe1.ORF.at, ORF ON und ORF Sound bis zum ORF TELETEXT. Live-Streams und Videos-on-Demand der TV-Sendungen und -Übertragungen werden auf ORF ON ebenfalls bereitgestellt, dazu gibt es im Videoarchiv zur Geschichte Salzburgs auch Festspielhighlights vergangener Jahrzehnte zu entdecken.

2026 werden auch die beliebten Siemens Fest>Spiel>Nächte in der Salzburger Altstadt fortgeführt und feiern heuer ihr 25. Jubiläum! Die Open-Air-Erfolgskooperation von Salzburger Festspielen, ORF Salzburg, Siemens und UNITEL präsentiert von 25. Juli bis 30. August am Kapitelplatz täglich kostenlos und unter freiem Himmel Festspielproduktionen in bester tageslichttauglicher Technik auf LED-Großbildleinwand. Das Programm – abrufbar unter https://www.siemens.at/festspielnaechte – bietet wieder historische sowie aktuelle Highlights der Salzburger Festspiele.

Weitere Details und Termine zum opulenten ORF-Salzburg-Schwerpunkt 2026 sind unter https://presse.ORF.at oder https://tv.ORF.atzu finden. Eine Übersicht aller Ö1-Konzerttermine und Beiträge steht außerdem unter http://oe1.ORF.at/festspielsender zur Verfügung.