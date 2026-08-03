- 03.08.2026, 11:55:33
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Coding4Kids bei NTS Innsbruck
WENN AUS ERSTEN CODE-ZEILEN EIGENE SPIELE WERDEN
Spielerisch programmieren lernen, eigene Ideen umsetzen und dabei einen Blick in die Welt der IT werfen: Von 27. bis 31. Juli 2026 fand einer der diesjährigen Coding4Kids Kurse am NTS Standort in Innsbruck statt. 15 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren erhielten eine Einführung in die Grundlagen der Computerprogrammierung. Der Kurs richtete sich an Einsteigerinnen und Einsteiger, Programmierkenntnisse waren nicht erforderlich.
Im Mittelpunkt des Workshops stand die Programmierumgebung Scratch. Damit entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene Computerspiele sowie interaktive, multimediale Anwendungen. Schritt für Schritt lernten sie, wie aus einer Idee ein funktionierendes Projekt entsteht, wie Abläufe logisch aufgebaut werden und wie Kreativität und Technik zusammenwirken.
NTS öffnete den Standort für junge Talente
Mit der Durchführung des Coding4Kids Kurses am Innsbrucker Standort setzte NTS ein Zeichen für regionale Nachwuchsförderung und praxisnahe IT-Bildung. Die NTS Engineers Harry Putz und Jakob Kaliwoda begleiteten den Workshop vor Ort und unterstützten die Kinder beim Entwickeln, Ausprobieren und Weiterdenken ihrer Projekte.
“Als IT-Unternehmen liegt es uns am Herzen, schon früh Begeisterung für Technik zu wecken. Mit Coding4Kids konnten unsere Trainer 15 Kindern zeigen, wie viel Spaß Programmieren machen kann", unterstreicht Manuel Neuner, Design & Implementation Engineering Manager Innsbruck.
Der Kurs bot den teilnehmenden Kindern die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Programmieren zu sammeln und digitale Technologien spielerisch kennenzulernen. So wurde ein praxisnaher Zugang zu IT geschaffen, der Neugier weckte und zeigte, wie kreativ Programmieren sein kann.
Über Coding4Kids
Coding4Kids bringt Kindern und Jugendlichen die Welt des Programmierens näher. In einwöchigen Ferienworkshops lernen Schülerinnen und Schüler spielerisch die Grundlagen der Computerprogrammierung kennen und setzen eigene digitale Projekte um. Dabei stehen Kreativität, Spaß und der praktische Zugang zu Technik im Mittelpunkt.
Über NTS
Die NTS Netzwerk Telekom Service AG, mit Hauptsitz in Raaba-Grambach bei Graz, wurde im Jahre 1995 von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet. Mit über 870 Mitarbeitenden an 24 Standorten in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz, Tschechien, Bosnien und Herzegowina, Australien, China und in den USA unterstützt NTS über 1.000 Kunden beim Betrieb sicherer und zukunftsfähiger IT-Infrastrukturen in den Bereichen Network, Security, Collaboration, Data Center & Platform. Der Konzernumsatz für das Jahr 2025 lag bei 338 Mio. Euro. NTS steht für zertifizierte Erfahrung, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit.
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Coding4Kids bei NTS Innsbruck
Wenn aus ersten Code-Zeilen eigene Spiele werden
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