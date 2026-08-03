  • 03.08.2026, 11:46:32
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Vom Filter zum Verkaufsgespräch: FYNDRA Intent-KI steigert Conversion Rates auf bestehenden E‑Commerce-Plattformen

Statische Suchen mit Filtern lassen Kaufinteressierte im Stich. FYNDRA core.ai ersetzt sie durch dialogische Intent-KI, die zu besseren Treffern – und höheren Umsätzen – führt.

Schachendorf/Wien (OTS) - 

Kundinnen und Kunden von Online-Shops stoßen immer wieder an Grenzen: Nach vielen gesetzten Häkchen liefern starre Filtersuchen null Ergebnisse – und der Warenkorb wandert zum nächsten Anbieter. Für Händler bedeutet das verlorene Conversions und somit Umsatz.

Kundenerwartung vs. Realität in der Produktsuche

  • Erwartungen der Kund:innen
    40 % der Konsument:innen erwarten, dass Websites anhand ihrer aktuellen Sitzung erkennen, was sie wirklich kaufen möchten. 75 % wünschen sich, dass Händler Suchergebnisse stärker auf ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden.
  • Schwächen heutiger Filter
    Nur 16 % der großen Shops bieten eine wirklich gute Filter-Experience. 42 % kämpfen mit signifikanten Usability-Problemen in der Produktsuche und Filterführung.
  • Direkter Effekt auf Umsatz
    Finden Kund:innen mindestens einen gesuchten Artikel nicht, bricht mehr als die Hälfte den gesamten Warenkorb ab – selbst wenn andere Produkte verfügbar wären.

(Quellen: The Forrester Wave, style.at, sparq.ai, Harris Poll)

Die Lösung: FYNDRA core ai als digitale Fachberatung

FYNDRA core ai überträgt das Prinzip der lösungsorientierten Fachberatung in den digitalen Raum und verwandelt Suchanfragen in qualifizierte Verkaufsdialoge:

  • Schnelle Integration
    Die Intent-KI dockt via API nahtlos an bestehende Shop- und ERP-Systeme an – ohne umfassende Systemmigration.
  • Dialog statt Klickstrecke
    Die KI versteht Alltagssprache, analysiert im Gespräch das tatsächliche Kundenbedürfnis und führt zielgerichtet zu passenden Lösungen, statt Nutzer:innen durch komplexe Filterbäume zu schicken.
  • Einbindung in den Shop: Nur verfügbare Produkte, direkt im Warenkorb Vorgeschlagene Produkte sind tatsächlich im Shop verfügbar. Nach Bestätigung landen sie auf Wunsch unmittelbar im Warenkorb – der Weg von der Suche zum Kauf wird deutlich verkürzt, die Conversion erhöht.

Damit werden Kund:innen im E-Commerce nicht länger in eine Filter-Logik gezwungen. FYNDRA legt die Basis für höhere Conversion Rates, größere Warenkörbe und effizientere Nutzung von Traffic- und Marketingbudgets.

„Die Menschen suchen im E-Commerce selten ein einzelnes Produkt, sondern eine Lösung für ein konkretes Problem“, sagt FYNDRA-Gründerin Liza-Maria Zazyal. „Filter fragen Eigenschaften ab, verstehen aber das ‚Warum‘ dahinter nicht. Und wenn Kund:innen keine Ergebnisse erhalten, wechseln sie zu einer anderen Plattform. Mit FYNDRA schließen wir die Lücke zwischen Kundenerwartung und Produktkatalog - und machen aus der Suche wieder ein Verkaufsgespräch.“

Sie wollen erlegen wie FYNDRA Core funktioniert?

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FYNDRA Media GmbH
Herbert Kling
Telefon: +436503191839
E-Mail: [email protected]

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