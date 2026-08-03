FPÖ - Heinreichsberger: S80-Ausbau wird zum rücksichtslosen Kahlschlag gegen die Hietzinger

Wien (OTS) -

Der Ausbau der Verbindungsbahn S80 zeigt nun sein wahres Gesicht: 25 Kleingartenpächter mussten ihre Parzellen räumen, jahrelang gepflegte Gärten werden zerstört und bereits getätigte Investitionen bleiben offenbar unentschädigt. Für die FPÖ Hietzing ist klar: So darf mit Bürgern nicht umgegangen werden.

„Hier werden Menschen, die über Jahre Zeit, Geld und Herzblut in ihre Kleingärten investiert haben, eiskalt vor vollendete Tatsachen gestellt. Ihre Gärten werden abgerissen, ihre Lebensqualität wird zerstört und für ihre Investitionen sollen sie auch noch selbst aufkommen. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen“, kritisiert der Hietzinger Bezirksparteiobmann Georg Heinreichsberger. Ganz zu schweigen von massiven Einschränkungen für die ansässigen Unternehmen und Anrainer, die nun jahrelang unter Baulärm, Staub, Verkehrschaos und massive Einschränkungen zu leiden haben. Die Bauarbeiten ziehen sich nach aktuellem Plan in drei Abschnitten bis 2036.

Besonders verwerflich ist für die FPÖ, dass die betroffenen Pächter für ihre nachweislichen Investitionen keine angemessene Entschädigung erhalten sollen. Wer Gartenhäuser, Leitungen, Pflanzen, Zäune oder andere Einrichtungen über Jahre selbst finanziert hat, darf nicht einfach enteignet und anschließend finanziell im Regen stehen gelassen werden.

„Ein Milliardenprojekt wird durchgedrückt, aber für eine faire Entschädigung der kleinen Leute soll plötzlich kein Geld vorhanden sein. Das ist respektlos, unsozial und verantwortungslos“, erklärt Heinreichsberger.

Die FPÖ Hietzing fordert eine vollständige und faire Entschädigung aller nachweisbaren Investitionen, konkrete Ersatzlösungen für die Betroffenen, verbindlichen Lärm- und Anrainerschutz sowie eine permanente lückenlose Information der Bevölkerung über alle weiteren Bauentwicklungen.

„Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie Hietzinger Bürger zu Bauernopfern dieses Großprojekts gemacht werden. Wer den Menschen ihre Gärten, ihre Betriebe und ihre Lebensqualität nimmt, muss Verantwortung übernehmen. Die Betroffenen dürfen nicht einfach im Regen stehen gelassen und vergessen werden“, betont Heinreichsberger abschließend.