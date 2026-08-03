  • 03.08.2026, 11:38:02
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Österreichischer Kabarettpreis 2026: Fünf ORF-Sendungen für Fernsehpreis nominiert

Voting ist eröffnet; Verleihung am 18. Dezember in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Während die Gewinnerinnen und Gewinner des Österreichischen Kabarettpreises 2026 in vier von sechs Kategorien bereits feststehen, bleibt es beim Fernseh- und Onlinepreis noch spannend: Denn ab sofort kann bis einschließlich Montag, dem 31. August 2026, für die Nominierten, die heute, am Montag, dem 3. August, bekanntgegeben wurden, unter https://kabarettpreis.at/ gevotet werden. Heuer handelt es sich bei allen fünf für den Fernsehpreis nominierten TV-Produktionen um ORF-Sendungen: die ORF-1-Formate „Gute Nacht Österreich“, „Maschek“ und „Pratersterne“ sowie die ORF-III-Produktionen „Die Tafelrunde“ und „Die Kabarett Talente Show“. Vergeben wird auch wieder der Onlinepreis, mit dem der oder die beliebteste digitale Content-Creator:in gewürdigt wird. Die Gewinner:innen des Fernseh- und Onlinepreises werden im Rahmen der glanzvollen Gala am Dienstag, dem 13. Oktober, im Globe Wien bekanntgegeben. Moderiert wird die Verleihung, die am Freitag, dem 18. Dezember, in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen ist, von Clemens Maria Schreiner.

Der Österreichische Kabarettpreis verleiht seit 1999 jährlich Auszeichnungen an Kabarettistinnen und Kabarettisten sowie Satiriker:innen. Der Österreichische Kabarettpreis 2026 wird in sechs Kategorien vergeben: Hauptpreis, Programmpreis, Förderpreis, Sonderpreis, Fernsehpreis und Onlinepreis. Unter den Preisträger:innen für 2026 sind Severin Groebner (Hauptpreis) und Chrissi Buchmasser (Förderpreis). Der Programmpreis ehrt „The Kabarettist“ von David Scheid. Der Sonderpreis geht an Robert Steiner und Stefan Gaugusch, die seit 2005 das Publikum von ORF Radio Wien als Moderator und Ratte Rolf Rüdiger zum Lachen bringen. Neben den von der unabhängigen Fachjury vergebenen Auszeichnungen kann das Publikum beim Fernseh- und beim Onlinepreis für seine Favoriten abstimmen. In den vergangenen Jahren wurden die ORF-Formate „Science Busters“, „Was gibt es Neues?“, „Gute Nacht Österreich“ und „Wir sind Kaiser“ mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet.

Karten für den Österreichischen Kabarettpreis 2026 können unter https://www.oeticket.com/ erworben werden.

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