Gut vorbereitet in die Volksschule. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling besucht Wiener Sommerdeutschkurse für Schulanfänger*innen

Wien (OTS) -

Die Wiener Sommerdeutschkurse unterstützen auch heuer wieder Kinder dabei, gut vorbereitet mit der Volksschule zu starten. Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling besuchte den Bildungscampus Sonnwendviertel und sprach mit Kindern und Eltern über die Herausforderungen des Schulstarts.

Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling: „Deutsch ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn – und für gelungene Integration. Jedes Kind soll ausreichend Deutsch können. Deshalb setzen wir einen klaren Fokus auf mehr Sprachförderung – insbesondere für Schulneulinge zum guten Start ins erste Schuljahr. Insgesamt bestätigt sich auch in diesem Jahr: Die Wiener Sommerdeutschkurse sind ein wertvolles Angebot, das nicht nur die Sprachkompetenz der Kinder stärkt, sondern auch ihre Freude am Lernen weckt.“

Spielerisch und alltagsnah Deutschlernen

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Kinder, die im Herbst 2026 in Wien mit der Volksschule beginnen und als außerordentliche Schüler*innen eingestuft wurden. In kleinen Gruppen üben die Kinder spielerisch und alltagsnah Deutsch und werden auf den Schulalltag vorbereitet.

An fünf Schulstandorten lernen in drei Turnussen rund 1.700 Wiener Kinder den Schulalltag bereits im Sommer kennen. Die Sommerdeutschkurse werden im Auftrag der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien von der Bildungseinrichtung Interface Wien umgesetzt.

Lejla Sirbubalo, Geschäftsführerin Interface Wien: „Die Sommerdeutschkurse geben Schulanfänger*innen einen echten Startvorteil: Sie lernen das neue Schulumfeld früh kennen und entwickeln ihre Deutschkenntnisse gezielt weiter. So bekommen die Kinder mehr Orientierung, mehr Selbstvertrauen und der Einstieg ins erste Schuljahr wird leichter.“

Eltern-Info-Veranstaltungen

Zum ersten Mal werden auch mehrsprachige Info-Veranstaltungen für die Eltern der Schulanfänger*innen angeboten. Am Bildungscampus im Sonnwendviertel bekommen Eltern wertvolle Tipps für den Schulstart.

Theodora Manolakos, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien: „Auch für Eltern bedeutet der Schuleintritt ihres Kindes, dass sie mit neuen Aufgaben in ihrer Rolle als Erziehungsberechtigte zu tun haben. Die Info-Veranstaltungen helfen bei der Vorbereitung und beim Einstieg in den neuen Alltag.“

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