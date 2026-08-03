FPÖ – Nepp/Berger: Steuerzahler finanziert Luxuswohnungen für Flüchtlinge

Wien (OTS) -

Hohe Wellen schlug vor rund zwei Jahren der Neubau in der Favoritenstraße 185, der ausschließlich Flüchtlingen und Flüchtlingsfamilien zur Verfügung gestellt wird. Nun zeigt sich: Alle 110 Wohnungen sind belegt, während der Wiener Steuerzahler laut Angaben des Fonds Soziales Wien bereits mehr als 2,4 Millionen Euro für das Projekt aufbringen musste – die Kosten für 2026 noch nicht eingerechnet. Besonders brisant: Aktuell befinden sich nur rund 15 Prozent der arbeitsfähigen Bewohner in einem Beschäftigungsverhältnis. Gleichzeitig heißt es, die Mietkosten würden von den Bewohnern selbst getragen werden.

Für den Wiener FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp und den Favoritner FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Stefan Berger wirft das zahlreiche Fragen auf: „Wie werden Mieten von bis zu über tausend Euro monatlich finanziert, wenn der Großteil der arbeitsfähigen Bewohner keiner Erwerbstätigkeit nachgeht? Die Wiener haben ein Recht darauf zu wissen, ob und in welchem Ausmaß Steuergeld und öffentliche Mittel für dieses Projekt sowie die Wohnkosten herangezogen werden.“

„Während tausende Wiener Familien verzweifelt nach leistbarem Wohnraum suchen, jahrelang auf eine Gemeindewohnung warten oder in sanierungsbedürftigen Wohnungen leben müssen, pumpt die Ludwig-SPÖ Millionen an Steuergeld in ein Wohnprojekt ausschließlich für Flüchtlinge. Diese Prioritätensetzung ist ein Schlag ins Gesicht aller Wiener, die jeden Tag aufstehen und in die Arbeit gehen“, kritisiert Nepp.

Bürgermeister Ludwig und Hacker stehen in der Pflicht, endlich vollständige Transparenz rund um das Flüchtlingsprojekt in der Favoritenstraße zu schaffen. Sämtliche Förderungen, Mietzahlungen, Betriebskosten und weitere öffentliche Leistungen im Zusammenhang mit dem Projekt müssen offengelegt werden.

„Wer Millionen an Steuergeld ausgibt, muss den Wienerinnen und Wienern auch lückenlos Rechenschaft darüber ablegen“, so Nepp und Berger abschließend.