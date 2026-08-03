Showdown in Rom beim „Himmel, Herrgott, Sakrament“-Staffelfinale am 5. August in ORF 2

Wien (OTS) -

„Mannsbilder“, aber auch so manch anderes Thema beschäftigen Stephan Zinner, Anne Schäfer, Erwin Steinhauer, Susi Stach und Co., wenn sich die zweite Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ am Mittwoch, dem 5. August 2026, ab 20.15 Uhr in ORF 2 (bereits vorab auf ORF ON) in der finalen Doppelfolge der erfolgreichen ORF/BR-Serie „Langsam aber sicher“ ihrem Ende nähert. Neben der Arbeit mit dem Gemeindemitgliedern rückt dabei auch die Frage, ob der Kardinal in einen Betrug verwickelt ist, in den Fokus – und am Ende führen alle Wege nach Rom.

Mehr zu den Inhalten der Folgen

„Himmel, Herrgott, Sakrament – Mannsbilder“ (Mittwoch, 5. August 2026, 20.15 Uhr, ORF 2 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Hans Reiser (Stephan Zinner) übernimmt die Leitung der Selbsthilfegruppe „Der erste Stein“ und versucht mit unkonventionellen Methoden, straffällig gewordenen Menschen wie der Ladendiebin Luise (Petra Berndt), der kriminellen Betrügerin Carla (Anouschka Tochtermann) oder dem Pyromanen Karl (Marcel Kowalewski) zurück in den Alltag zu helfen. Für Lisa Kirchberger (Anne Schäfer) wird es indes sehr persönlich: Ihr Vater Luigi (Helmut Berger), der die Familie vor 16 Jahren verließ, taucht plötzlich wieder auf. Während sie ihn abweist, muss sie feststellen, dass ihre Mutter Cornelia (Susi Stach) mehr wusste, als sie zugab. Bei ihrer Arbeit stößt Lisa zudem auf brisante alte Akten über eine Erbschaft, die Kardinal Brunnenmayr (Erwin Steinhauer) in ein dubioses Licht rücken.

„Himmel, Herrgott, Sakrament – Langsam aber sicher“ (Mittwoch, 5. August 2026, 21.05 Uhr, ORF 2 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Lisa ist überzeugt, Beweise für einen massiven Betrug des Kardinals gefunden zu haben – er soll ein Millionenerbe unterschlagen haben, das eigentlich dem Papst persönlich vermacht wurde. Als sie kurz davor ist, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, wird sie gefeuert und mit einer Abfindung ruhiggestellt. Doch Lisa lässt sich nicht kaufen. Wild entschlossen fährt sie nach Rom, um den Vatikan persönlich zu informieren. Hans Reiser, hin- und hergerissen zwischen seiner Kirche und seiner Liebe, nimmt auf seinem Motorrad die Verfolgung auf. Auf dem Petersplatz kommt es schließlich zum Showdown – und zu einer Entscheidung über ihre gemeinsame Zukunft.

„Himmel, Herrgott, Sakrament“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen der zweiten Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ können jeweils bereits sieben Tage vorab sowie im Anschluss an ihre TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die erste Saison zum Wiedersehen zur Verfügung steht.

„Himmel, Herrgott, Sakrament“ ist eine Produktion von maze pictures in Koproduktion mit BR und ORF, gefördert von FFF Bayern.