Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA): Neue Zusatzangebote für Frauen und Männer 45+ sowie pflegende Angehörige im Moorheilbad Harbach

Moorbad Harbach (OTS) -

Die Lebensphase zwischen 45 und 65 Jahren bringt für viele Menschen tiefgreifende Veränderungen mit sich. Berufliche Anforderungen, familiäre Verantwortung und gesundheitliche Umstellungen treffen häufig gleichzeitig aufeinander. Mit neuen zielgruppenspezifischen Zusatzangeboten im Rahmen einer Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) begegnet das Moorheilbad Harbach diesen Entwicklungen und erweitert sein Präventionsangebot für Frauen in den Wechseljahren, Männer in der Andropause sowie pflegende Angehörige.

Wechseljahre und Andropause

Die neu entwickelten Zusatzangebote für Frauen und Männer begleiten Betroffene durch jene körperlichen sowie hormonellen Veränderungen, die häufig mit Unsicherheiten, Leistungsabfall, Schlafstörungen oder Erschöpfungszuständen verbunden sein können. Im Mittelpunkt stehen medizinische Fachinformationen, individuelle Beratung sowie praxisnahe Impulse für Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Ziel ist es, gesundheitliche Zusammenhänge besser verständlich zu machen, Beschwerden vorzubeugen und konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Betroffene selbst aktiv zu ihrem Wohlbefinden beitragen können.

„Gerade in der Lebensmitte verändern sich die gesundheitlichen Bedürfnisse vieler Menschen. Mit unseren innovativen Angeboten möchten wir gezielt unterstützen, informieren und Wege aufzeigen, wie Gesundheit, Lebensfreude und Lebensqualität langfristig erhalten werden können“, erklärt Mag.a Viktoria Magenschab, Geschäftsführerin im Moorheilbad Harbach.

Stärkung für pflegende Angehörige

Ein weiteres neues Zusatzangebot richtet sich an pflegende Angehörige. Sie übernehmen täglich Verantwortung für andere Menschen und stoßen dabei oft an ihre persönlichen Belastungsgrenzen. Das speziell entwickelte Programm vermittelt Strategien zur Selbstfürsorge, stärkt die psychische Widerstandskraft und bietet Raum zur Reflexion der eigenen Situation. Die teilnehmenden Patient:innen erhalten praktische Anregungen für den Pflegealltag sowie wertvolle Impulse, um die eigene Gesundheit langfristig zu schützen.

„Wer andere unterstützt, sollte auch auf sich selbst achten. Pflegende Angehörige leisten einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Mit diesem Angebot schaffen wir einen Rahmen, um die Gesundheit und Ressourcen gezielt zu stärken“, so Mag.a Viktoria Magenschab.

Gesundheit nachhaltig fördern

Die neuen Zusatzangebote können im Rahmen eines Gesundheitsvorsorge Aktiv-Aufenthaltes in Anspruch genommen werden. Die GVA ist das Nachfolgeprogramm der klassischen Kur und unterstützt Menschen dabei, einen gesunden Lebensstil nachhaltig in ihren Alltag zu integrieren. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit, unterstützt durch medizinische Betreuung sowie therapeutische Anwendungen.

Mit den neuen Schwerpunkten für Frauen in den Wechseljahren, Männer in der Andropause sowie pflegende Angehörige erweitert das Moorheilbad Harbach sein präventives Angebot gezielt um aktuelle gesellschaftliche Gesundheitsthemen. Damit stärkt das Gesundheitszentrum seine Position als innovativer Anbieter moderner Gesundheitsvorsorge und setzt neue Impulse für eine zielgruppenorientierte Prävention.

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