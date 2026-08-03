Lotto: Am Mittwoch geht es um einen Jackpot, im Topf liegen 1,5 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Bei der Lotto Ziehung am Sonntag gab es dieses Mal keinen Sechser. Niemand hatte die “sechs Richtigen”, bestehend aus den Zahlen 5, 16, 18, 26, 36 und 39, auf einem angegebenen Tippschein richtig angekreuzt. Damit wartet am Mittwoch ein Jackpot auf die Spielteilnehmer:innen. Im Topf für den oder die Sechser liegen dann 1,5 Millionen Euro.

Mit dem sechsten von sechs gespielten Quicktipps konnte sich ein oder eine Oberösterreicher:in allerdings noch einen Fünfer mit Zusatzzahl sichern. Für diesen Gewinn, bei dem lediglich die Zahl 18 auf den Sechser fehlte, erhält er oder sie nun knapp 98.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus war dieses Mal der Sechser-Rang auf jeweils 500.000 Euro aufdotiert. Hier gab es allerdings weder bei der ersten noch bei der zweiten Ziehung einen Sechser. Die Gewinnsumme wurde daher, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die 42 LottoPlus Fünfer der ersten Ziehung erhalten somit jeweils etwas mehr als 13.000 Euro. Bei der zweiten LottoPlus Ziehung gab es 82 LottoPlus Fünfer, die nun jeweils knapp 6.700 Euro bekommen. Bei der nächsten LottoPlus Runde am Mittwoch geht es jeweils um 90.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es dieses Mal zwei Gewinner:innen. Je ein Gewinn zu etwas mehr als 99.000 Euro geht hier nach Vorarlberg bzw. an einen oder eine Spielteilnehmer:in, die via win2day an der Ziehung teilgenommen hatte.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, den 2. August 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen