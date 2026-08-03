Wo Hitze in Gebäuden zur Belastung wird und der Kühlbedarf steigt: Der Techem Hitzeatlas zeigt die Hotspots in Österreich

Innsbruck (OTS) -

Die europaweite Hitzewelle macht auch vor Österreich nicht Halt – und verdeutlicht weiter den steigenden Handlungsbedarf auch im Bereich der Gebäudekühlung. Besonders relevant ist das für den Osten Österreichs. Angesichts der bis 1980 zurückreichenden Datenerhebung zeigt sich im Bundesländervergleich, dass der Kühlbedarf in Gebäuden in Österreich vor allem in Wien, im Burgenland und in Niederösterreich überdurchschnittlich gestiegen ist: Die Anzahl der „Kühlgradtage“ hat deutlich zugenommen. Damit verändern sich auch die Anforderungen an Gebäude und deren Betrieb nachhaltig.