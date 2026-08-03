Theater, Lesungen, Performances und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 5. August, steht beim Cinema-Paradiso-Open-Air in St. Pölten ab 20 Uhr eine Runde „Tagebuch Slam“ unter dem Sternenhimmel auf dem Programm, wobei der Sieger oder die Siegerin nach zwei Leserunden per Applaus gekürt wird. Durch den Abend führt Diana Köhle; nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

„Nenn es Liebe" heißt das literarisch-musikalische Sommerfrischeprogramm, mit dem der diesjährige „Kultursommer Semmering“ am Donnerstag, 6. August, sein diesjähriges Programm fortsetzt. Ab 15 Uhr bringt dabei Stefan Jürgens im Panhans in einer Leseperformance „mutwillige Liebesergüsse und andere Liebestollheiten“ aus seinem Gedichtband „Loveletters“ zu Gehör. Am Freitag, 7. August, liest dann Cornelius Obonya ab 15 Uhr im Kulturpavillon unter dem Motto „Sekundentriumph und Katzenjammer“ Heiteres von Anton Kuh. Samstag, der 8. August, bringt zunächst ab 11 Uhr im Panhans ein „Best of Sky du Mont“ mit ausgewählten Passagen seiner neuesten Werke, ehe sich Michael Maertens, begleitet von Soley Blümel am Klavier, ab 15 Uhr im Panhans dem „Don Quijote“ des Miguel de Cervantes widmet. Zudem lesen Marion Mitterhammer und Hubsi Kramar, musikalisch begleitet von Willi Langer, am Sonntag, 9. August, ab 11 Uhr im Panhans unter dem Titel „Über fallenden Sternen“ aus dem Briefwechsel von Christine Lavant und Werner Berg. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

Mit dem „Zeitkunstfestival“ wird der historische Schüttkasten von Schloss Schrattenthal von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. August, zur Bühne für zeitgenössische Kunst und bietet unter dem Motto „All That Freud!“ Begegnungen mit Kunst, Musik, Literatur, Performance und Diskurs: So stehen u. a. Lesungen von Katharina Adler (aus „Ida“ am Freitag, 7. August, ab 19 Uhr), Tom Saller (aus „Ich bin Anna“ am Samstag, 8. August, ab 17 Uhr) und Steve Ayan (aus „Seelenzauber“ am Sonntag, 9. August, ab 11 Uhr), eine szenische Lesung der „Brautbriefe“ von Sigmund und Martha Freud mit Sophie Aujesky und Mercedes Echerer (am Samstag, 8. August, ab 18.30 Uhr), die Performance „Jahrmarkt der Vernunft“ mit Puppenspiel von Suse Wächter und Zauberkunst von Manuel Muerte (am Sonntag, 9. August, ab 15 Uhr) sowie ein mehrteiliges Diskurs-Café über Freud, Therapie und Popmusik mit Gästen wie Monika Pessler, der Direktorin des Sigmund Freud Museums Wien, und dem Kulturtheoretiker Klaus Theweleit auf dem Programm. Nähere Informationen unter 0650/7989560 und e-mail [email protected] bzw. https://schloss-schrattenthal.at/zeitkunstfestival und www.projektkunst.at/zeitkunstfestival; Karten unter https://ntry.at/allthatfreud.

Schließlich feiert am Sonntag, 9. August, ab 19.30 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden die musikalische Komödie „Glorious!“ von Peter Quilter Premiere. Maya Hakvoort schlüpft dabei in die Rolle von Florence Foster Jenkins, Regie führt Andreas Gergen, die musikalische Leitung liegt bei Victor Petrov. Gespielt wird auf der Vorbühne des Stadttheaters in Folge am 19., 20., 23. und 27. August sowie 31. März und 27. April 2027; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.