Zwei NÖ-Start-ups fliegen ins Silicon Valley

St. Pölten (OTS) -

Beim niederösterreichweiten Demo Day des Creative Pre-Incubator-Programms präsentierten 18 Teams ihre Ideen vor einer hochkarätigen Jury. Mitte August geht es für die beiden Gewinner Adam Brestovanský und Julian Pecho direkt ins Herz der internationalen Start-up-Szene – ins Silicon Valley. Sie nehmen an der Berkeley Entrepreneurship Summer School in Kalifornien teil. Dort erwarten sie Workshops, Seminare und Einblicke in einige der innovativsten Unternehmen der Welt.

„Die besten Ideen entstehen oft dort, wo junge Menschen den Mut haben, neue Wege zu gehen. Genau diesen Unternehmergeist wollen wir in Niederösterreich fördern. Mit der Kooperation mit Berkeley öffnen wir unseren Talenten die Tür zum Silicon Valley und schaffen internationale Perspektiven. Denn unser Ziel ist klar: Die Innovationen von morgen sollen in Niederösterreich entstehen und Arbeitsplätze in unserem Land schaffen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die Plattform „TRAINR“ von Adam Brestovanský, Student an der IMC Krems, unterstützt Fitness-Coaches und ihre Kundinnen und Kunden bei der digitalen Trainingsbetreuung und reduziert den administrativen Aufwand. Die erste Version der Anwendung wird bereits erfolgreich getestet.

Julian Pecho, Student an der Hochschule St. Pölten, entwickelt mit „Esports Broadcasting“ eine Plattform für den boomenden E-Sport-Bereich. Echtzeitdaten, personalisierte Ansichten und eine bessere Übersicht über Turniere sollen das Zuschauererlebnis auf ein neues Niveau heben.

Die Reise nach Berkeley ist Teil der langjährigen Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich, tecnet equity, dem accent Inkubator und der University of California, Berkeley. Seit 2017 erhalten Studierende und Absolventinnen und Absolventen aus Niederösterreich dadurch Zugang zu internationalem Gründungswissen und wertvollen Netzwerken im Silicon Valley.

„Die Reise nach Berkeley ist für uns eine einmalige Chance, von internationalen Expertinnen und Experten zu lernen, neue Perspektiven zu gewinnen und unsere Ideen auf das nächste Level zu bringen. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, Niederösterreich im Silicon Valley zu vertreten“, so die beiden Gewinner Adam Brestovanský und Julian Pecho.

„Die beiden Projekte zeigen eindrucksvoll, welches Innovationspotenzial in Niederösterreichs Hochschulen steckt. Unser Ziel ist es, junge Talente frühzeitig auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten und ihnen internationale Chancen zu eröffnen“, erklärt Doris Agneter, Geschäftsführerin von tecnet equity.

„Berkeley bietet jungen Gründerinnen und Gründern die Möglichkeit, Unternehmertum dort zu erleben, wo viele der erfolgreichsten Start-ups der Welt entstanden sind. Diese Erfahrungen und Netzwerke bringen sie anschließend wieder nach Niederösterreich zurück und stärken damit unseren Innovationsstandort“, hebt Michael Moll, Geschäftsführer des accent Inkubators, hervor.

Mit Initiativen wie dem Creative Pre-Incubator stärkt Niederösterreich gezielt die Gründungskultur an seinen Hochschulen und schafft die Grundlage für die Technologieunternehmen von morgen.

Der Creative Pre-Incubator (CPI) wurde gemeinsam vom accent Inkubator und der Hochschule St. Pölten ins Leben gerufen und ist ein Programm, das Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Mitarbeitende mit innovativen Geschäftsideen unterstützt. In Workshops, Coachings und durch Vernetzung mit dem Start-up-Ökosystem entwickeln die Teilnehmenden ihre Ideen weiter und bereiten mögliche Unternehmensgründungen vor.

Weitere Informationen: tecnet equity, Beatrice Weisgram, Tel: 0676/830 86310, [email protected]