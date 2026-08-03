Medienkompetenz im Sommer: „Breaking Media“ startet Sommergespräche am Dienstag auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Das Medienkompetenz-Magazin „Breaking Media“ gönnt sich keine Sommerpause, denn die Medienbranche steht auch in den Sommermonaten unter Hochspannung: Der zukünftige ORF-Chef Clemens Pig startet mit ambitionierten Reformplänen und steht bereits mit der Direktorinnen- und Direktorenwahl am 11. August vor seiner ersten großen Herausforderung. Die angekündigte Streamingabgabe lässt heimische Medienhäuser aufhorchen, während die geplante Medienförderungsreform noch offenlässt, ob sie den österreichischen Medienmarkt tatsächlich stärken kann.



Ab Dienstag, den 4. August lädt Moderatorin Gundula Geiginger zu den "Breaking Media Sommergesprächen“, um mit Medienschaffenden, Expert:innen und Entscheider:innen jene Themen zu besprechen, die derzeit für intensive Debatten sorgen. Interviewpartner sind dabei u.a. Gerhard Zeiler, Mark Thompson, Birgit Handlos, Kai Diekmann, Rainer Nowak, Stefan Lassnig, Eva Weissenberger, Fabian Knauseder-Wöhrer und Clemens Pig (angefragt). Zu sehen sind die „Breaking Media Sommergespräche“ immer dienstags um 23:15 Uhr auf JOYN und im TV auf PULS 4.



Sommergesprächs-Auftakt mit Rainer Nowak & Kai Diekmann – Dienstag um 23:15 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Braucht es das gedruckte Papier noch? Der neu gewählte Präsident des VÖZ (Verband Österreichischer Zeitungen) & "Presse"-Geschäftsführer Rainer Nowak macht den Auftakt bei Moderatorin Gundula Geiginger. Wie sehr stehen Zeitungen aktuell unter Druck und wie ist eine digitale Transformation für dieses Medium erfolgreich zu schaffen?



"Zum Glück sind wir keine Papierverkäufer", antwortet Ex-BILD-Chefredakteur Kai Diekmann auf Sorgen, Zeitungen würden aussterben. Die 80er-Jahre und damit das "Golden Age of Journalism" seien aber vorbei. Mit Gundula Geiginger spricht Diekmann darüber, wie und auf welchen Kanälen Journalismus und Storytelling künftig funktionieren.



Die Gäste der „Breaking Media Sommergespräche“ im Überblick:

Rainer Nowak, VÖZ-Präsident & "Presse"-Geschäftsführer

Kai Diekmann, Ex-BILD-Chefredakteur

Fabian Knauseder-Wöhrer, Geschäftsleiter, JOYN Österreich

Mark Thompson, CEO, CNN

Clemens Pig, designierter ORF-Generaldirektor (angefragt)

Birgit Handlos, Journalistin & Medientrainerin

Stefan Lassnig, Geschäftsführer, "Missing Link"

Eva Weissenberger, Journalistin & Medienberaterin

Gerhard Zeiler, President International, "Warner Bros. Discovery"

Die „Breaking Media Sommergespräche“ ab 4. August 2026 wöchentlich um 23:15 Uhr auf PULS 4 & JOYN