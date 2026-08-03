- 03.08.2026, 10:07:02
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Nachhaltigkeit im Fokus: BRZ präsentiert E/S/G-Bericht
Mit dem Bericht gibt das BRZ einen umfassenden Einblick in seine Entwicklung in den Bereichen Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G).
Wien. Das Bundesrechenzentrum (BRZ) hat seinen ESG-Bericht für das Berichtsjahr 2025 veröffentlicht und legt damit offen, wie das Unternehmen ökologische, soziale und unternehmensbezogene Verantwortung im eigenen Betrieb verankert. Der Bericht zeigt, mit welchen Maßnahmen das BRZ auf Nachhaltigkeit setzt, welche Entwicklungen im vergangenen Jahr erreicht wurden und wie das Unternehmen seine Verantwortung als zentraler digitaler Dienstleister der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt.
Die ausführliche Pressemeldung sowie die Publikation als PDF-Download finden Sie im Pressebereich des Bundesrechenzentrums.
E/S/G-Bericht des BRZ
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