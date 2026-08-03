  • 03.08.2026, 10:00:34
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MCI: Neue Partneruniversitäten in China

Internationales Netzwerk des MCI um University of Science and Technology of China und Fudan University erweitert | Beide Universitäten „Top 10“ in China

MCI und die Fudan University besiegeln ihre neue Partnerschaft in Shanghai und schaffen neue internationale Austauschmöglichkeiten für Studierende.
Innsbruck (OTS) - 

MCI stärkt seine internationale Ausrichtung in China: Mit der Fudan University und der University of Science and Technology of China (USTC) wird das internationale Partnernetzwerk der Unternehmerischen Hochschule® um zwei weitere Top-Universitäten erweitert. Beide Institutionen gehören der renommierten C9-Liga an – oft als Chinas Pendant zur Ivy League bezeichnet. Studierende profitieren damit von erweiterten Austauschmöglichkeiten, einem intensiven internationalen Wissenstransfer sowie wertvollen Einblicken in Kultur und Wirtschaft Chinas.

University of Science and Technology of China

USTC wird auch als „Die Wiege der Wissenschaft“ in China bezeichnet. Sie wurde 1958 auf Anstoß der chinesischen Regierung von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) in Peking gegründet, um China in den Bereich Wissenschaft und Technologie wettbewerbsfähiger zu machen. Im Jahr 1970 übersiedelte die USTC an ihren heutigen Standort in Hefei, der Hauptstadt der Provinz Anhui. MCI Studierende von mehreren Studienprogrammen haben ab Herbst 2027 die Möglichkeit, an dieser renommierten Universität Chinas ihr Auslandssemester oder Auslandsjahr zu absolvieren. Überdies wurde MCI Rektor Andreas Altmann in das International Advisory Board der USTC berufen.

Fudan University

Mit Sitz in Shanghai zählt die Fudan University zu den ältesten, aber auch selektivsten Universitäten in China. Gegründet im Jahr 1905, sind derzeit 45.000 Studierende an der Fudan University eingeschrieben und studieren an mittlerweile vier verschiedenen Campi. Ab 2027 nehmen die Studiengänge des MCI Departments Tourismus & Freizeitwirtschaft ihre akademische Zusammenarbeit mit der Fudan auf und Studierende beider Hochschulen werden künftig an der jeweiligen Partnerhochschule studieren.

Wei Manske-Wang, Leiterin des China Centers am MCI: „Durch die Zusammenarbeit mit diesen beiden renommierten Universitäten der chinesischen C9-Liga ermöglichen wir unseren Dozierenden und Studierenden, von erstklassigem Fachwissen zu profitieren, sich in globale akademische Netzwerke einzubinden und Einblicke aus erster Hand in eines der dynamischsten Technologie-Ökosysteme der Welt zu gewinnen.“

Susanne Lichtmannegger, Associate Dean International Relations am MCI: „Die neuen Kooperationsvereinbarungen mit zwei der besten chinesischen Universitäten sind ein weiterer Beweis für die Internationalität, Qualität und Reputation des MCI. Die Zusammenarbeit mit der USTC und der Fudan University eröffnet unseren Studierenden die wertvolle Möglichkeit, China konkret zu erleben und stärkt die akademische Exzellenz sowie die internationale Sichtbarkeit des MCI.“

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